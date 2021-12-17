《宏策俊見－陳俊業》明年債市展望保守，惟亞洲債券組合值博

《宏策俊見》在環球資產配置角度上，債券是一個傳統上不可忽略的一個重要資產類別，今

年的環球債市表現普遍不理想，在美債利率急升的背景下，多個主要債券類別年至今總回報均錄

得負值。早前有國際性大型金融機構表示看淡明年債市，甚至表示應以股票來對沖股票風險。對

此，筆者不是不認同，但債券市場也有存在部分可關注的債券類別。



＊債息上升不利高評級債券＊



筆者對於明年的整體債市持保守態度，主要是由於預期明年美國國債利率將進一步上升，而

這將削弱債券的總回報表現，因為債價與債息存在相反關係。由今年年初至１１月底，美國及歐

元區國債利率分別上升了５３和２０個基點，而這導致了利率敏感度較高的彭博巴克萊美國高評

級債券指數和泛歐綜合債券指數於同期各累跌了１個百分點。



＊１０年美債息仍有上行空間＊



參考對上一次美國加息周期，１０年期美國國債孳息率於大部分時間均領先聯邦基金利率的

走勢，由於我們預期是次加息周期或有機會把利率提升至２厘，因此，我們預期１０年期美債息

率或有可能在未來２年升至高於２厘以上水平。如是者，在利率仍有上升空間的前設下，明年的

美國國庫債及美元高評級債券將要面對一定的逆風。



＊明年仍可考慮配置美國高收益債券＊



儘管筆者對整體債市保守，但美國高收益債仍有可取的地方，因為美國高收益的利率敏感度

較低，而且其與企業環境的相關性較高，在相對看好美國企業業務發展的前設下是可以作為債券

配置部分的考慮的。情況就像即使今年美債利率上升，但高收益債仍能在今年的首１１個月錄得

正３﹒３％的總回報。



＊亞洲高收益債反彈潛力高＊



除此以外，筆者還想特別提出可考慮部署亞洲高收益債。今年的亞洲高收益債券市場表現明

顯差勁，主要是受到部分內房出現違約事件的拖累。對於這些壞消息能否在明年變成過去式，這

是仍須有待觀察。但筆者想強調的是，一籃子債券組合的孳息率抽高，往往是提供入市的良好時

機。參考美國高收益債券指數的一年滾動表現，我們發現在債息抽升至高位後買入，往往能拿到

最佳的一年持有期總回報表現。



＊債券組合孳息率抽高往往是入市良機＊



如參考在２００９年，若在其債息率在１５厘以或上水平時買入美國高收益債，並持有一年

，其後的一年總回報率是介乎於３０％至７０％不等，這表現是有可能比投資股市更為理想。因

此，筆者認為在目前亞洲高收益債息率仍在約於１３厘的水平左右適度配置一籃子債券組合，例

如亞洲債券基金或ＥＴＦ等並持有一年，這或能提供不俗的潛在經風險調整後回報。

《晉裕環球資產管理首席投資策略師 陳俊業》



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