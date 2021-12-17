《缸邊麗評－熊麗萍》２０２２，投資難定易？

《缸邊麗評》美股創出新高後近期仍在高位反覆，道指及納指今年分別漲升１７％及１８％

，內地股市亦不俗，上證指數近日又重上３７００點，今年至今升幅６％，惟獨港股卻不受惠於

這兩個關係較大的市場升勢。恒指近日再創近兩年低位，今年以來（至１６日收市計）下挫

１４％，內房債務問題引伸至物管受影響，加上美國大對中資科網及生物科技企業進一步制裁，

再度打擊市場氣氛；筆者原先預期恒指年底前可見２５０００點，但如今看來，這個已經是「奢

侈」目標。

港股估值平，不論從市盈率、市帳率及息率看，也有吸引力，這點雖是過去半年已不斷重複

的說法，但市場也無動於衷，基本原因就是政策不明朗，企業盈利受影響，資金無意投入港股；

因此，在資金未對港股有興趣，又或資金繼續聚焦在歐、美市場，則一切估值吸引的說法也只是

「分析理論」。



＊美股的調整風險＊



２０２２年會否有所改變，資金最終也會被港股的「低估值」所吸納呢？這需從基本及環球

資金流向來分析。筆者認為美元強勢令美股在吸資方面仍有餘威，美國加息並不一定令美股調整

（２０１５至２０１８年底的加息周期，美股仍反覆上升），但今次情況略有不同。由於疫情令

通脹上升，若明年加息而經濟增長不配合，明年下半年美元強勢受阻。

英國忽然加息０﹒１５厘，歐央行暫時觀望，料上半年資金仍留美國市場，惟疫情變數對美

國目前的經濟增長是否得以保持，將是另一不明朗因素。美股估值並不低，一旦目前的利好因素

逆轉，市場反應會較敏感美股調整機會大。



＊內地股市料緩步上升＊



內地受惠疫後經濟強勁表現期已過，而房企債務問題料仍延續影響建築及消費。從中央經濟

工作會議內容，預計明年對互聯網企業的政策力度遠低於今年，以貨幣政策適度寬鬆以支持經濟

增長及就業穩定。雖然疫情的不明因素及中美關係仍不確定，但海外資金流入內地股市，加上內

地透過基金吸資參與股市，內地股市可望緩步上升。



＊港股次季後可望改善＊



反觀港股則視乎海外及內地是否有新資金流，而美國限制投資中資股，中概股回港上市是好

是壞，也要視乎是否有足夠資金支持，否則是對港股造成壓力。不過，內地適度寬鬆，而明年內

地二十大的高層人事變動，穩定社會及經濟十分重要，而對企業的打壓料於第二季後逐步減少，

屆時市場會重提港股估值吸引。因此，第二季以後，港股弱勢有望改善，基於明年中前仍有１６

隻股份加入為恒指成分股，新加入股份的表現對指數有新變化，揀選板塊較單純看恒指更重要。

如何部署，下周再談。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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