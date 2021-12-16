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16/12/2021 09:24

【聚焦人幣】人幣中間價升７９點子，報６﹒３６３７

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６３７，
較上個交易日升７９點子，上個交易日報６﹒３７１６。
　　美國聯儲局年內最後一場貨幣政策會議釋出鷹派訊號，決定維持基準利率不變，但由下月起
每月再縮減購債３００億美元，明年３月結束購債計劃，並預示在明年加息３次。由於聯儲局加
息速度可能快於其他國家，美元周三獲得支撐，日圓、歐元、英鎊走軟。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６３７　　－７９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１８３５　＋１１４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５７３９　－２７４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１５５　　－１１﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４３８４　＋１０９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５６１９　＋３６０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１３６　＋２１２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６５９２　　＋９０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８８１４　－１１３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９５７２　　＋４７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６４３　　　－１﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５７３３　－１３８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１３７　－１３４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒０５００　　　＋８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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