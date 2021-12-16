【聚焦人幣】人幣中間價升７９點子，報６﹒３６３７

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６３７，

較上個交易日升７９點子，上個交易日報６﹒３７１６。

美國聯儲局年內最後一場貨幣政策會議釋出鷹派訊號，決定維持基準利率不變，但由下月起

每月再縮減購債３００億美元，明年３月結束購債計劃，並預示在明年加息３次。由於聯儲局加

息速度可能快於其他國家，美元周三獲得支撐，日圓、歐元、英鎊走軟。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６３７ －７９﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１８３５ ＋１１４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５７３９ －２７４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１５５ －１１﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒４３８４ ＋１０９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５６１９ ＋３６０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１３６ ＋２１２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６５９２ ＋９０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８８１４ －１１３﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９５７２ ＋４７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４３ －１﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５７３３ －１３８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１３７ －１３４﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒０５００ ＋８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

