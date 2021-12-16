《鍾之日記》資源股拉漲，兗煤坐火箭

《鍾之日記》１２月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國聯儲局兩日會議結束，公布現時維持利率不變，但將會加快縮減買債，並預示明年將加

息三次。美股三大指數全面收高，道指納指均升超過３００點。今天港股早段未能跟隨美股升勢

，低開７２點，最多跌２５５點，惟去到尾段回升最多１００點，全日收報２３４７５，升５４

點或０﹒２３％，主板成交１３８１﹒１８億元。

外媒此前報道，美國商務部周四將超過２０家中國公司列入實體清單，包括一些涉及生物技

術的企業，而據美國相關規定，美國公司未經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。昨

日（１５日）受此影響而急插１９％的藥明生物（０２２６９）表示其業務運營一切正常，在全

球各個運營基地嚴格遵守適用的法律法規；同時董事會議決動用購回授權，以不時在公開市場上

以不超過５億美元總價格購回股份。藥明生物今日勁彈１１﹒３％，為表現最好藍籌。

另據外電引述知情人士報道，商湯集團（０００２０）正考慮最快下周一（２０日）重啟香

港ＩＰＯ認購。

滬深股市今早未明朗，午後以煤炭股為首的資源板塊快速起飛，帶動滬綜指高收０﹒７５％

，報３６７５﹒０２點，深成指升０﹒５８％，創業板指升０﹒７４％。兩市成交１１１３６億

元，按日減少２％，是連續第４０個交易日成交額突破１萬億元。



＊擬轉型採金銅鐵，兗煤市值漲近四分一＊



今日資源股拉漲大市，尤其是煤炭板塊暴漲，主要由於兗州煤業（０１１７１）宣布轉型引

發市場極大關注。兗煤宣布正式更名為兗礦能源，並公布未來５－１０年的發展戰略綱要，擬在

現有產業基礎上，確定礦業、高端化工新材料、新能源、高端裝備製造和智慧物流５個產業發展

方向；並拓展鉬、金、銅、鐵和鉀等礦產領域，由單一煤炭開採向多礦種開發轉型。兗州煤業全

日股價暴漲２４﹒２％，報１７﹒７６元，帶挈同業中煤（０１８９８）升１２﹒１％，神華

（０１０８８）升６﹒１％。

國家發改委表示，關於進一步完善煤炭市場價格形成機制，當前既十分必要，又具備有利條

件。將進一步深入研究論證，適時出台針對性政策措施，引導煤炭市場價格在合理區間運行，促

進煤、電價格通過市場化方式有效聯動，推動上下游協調高質量發展。



＊防沉迷政策有效，騰訊股價浮沉＊



內地早前力推限打機政策。騰訊（００７００）稱「未成年防沉迷」新規落地後效果明顯，

但推進仍面臨技術及理念上挑戰，已投入億元人民幣在相關領域。

騰訊提供的數據顯示，截至１１月，平均每天有６８６萬個帳號在騰訊遊戲的登錄環節觸發

人臉識別，超７０％的帳號因拒絕或未通過驗證，被納入防沉迷監管。９月，騰訊國內未成年人

遊戲時長佔比下降至０﹒７％。另目前已有近６０００萬家庭在使用騰訊成長守護小程序。

針對騰訊第三季遊戲收入增速下滑，鄭磊表示，數據的變化並不完全是因為「未成年防沉迷

」新規的落地，未來遊戲行業還是要看遊戲技術落地等帶來的產品層面的革新，更多還是聚焦於

行業長期趨勢。

騰訊微跌０﹒７％，報４５２﹒６元三連跌。科指盤中創新低後反彈，惟ＡＴＭＸ仍未見大

起息，美團（０３６９０）跌１﹒４％三連跌，京東集團（０９６１８）跌３﹒０１％四連跌阿

里（０９９８８）跌０﹒３％。



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