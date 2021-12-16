《投資心得－潘鐵珊》重汽產品定位明確，銷售面向不同市場領域

《投資心得》中國重汽（０３８０８）是國內領先的卡車製造商之一，研發及製造輕型至重
型卡車以及相關零部件，其產品廣泛應用於基礎設施、建築、集裝箱運輸、物流、礦山、鋼鐵及
化工等不同行業。截至今年６月３０日止的中期業績，錄得收益比去年上升５２﹒３％至
６５１﹒７億元人民幣；期內錄得３６﹒２億元人民幣的集團持有人應佔溢利，比去年同期上升
２３﹒２％，表現理想。
＊設多個生產基地滿足客戶需求，聯營出口海外步伐不斷增長＊
集團產品定位明確，銷售面向不同的市場領域。例如作為主要收入來源的重卡銷售當中，品
牌有ＳＩＴＲＡＫ（汕德卡）、ＨＯＷＯ（豪沃）、豪瀚及斯太爾等；而輕卡也有ＨＯＷＯ、豪
曼及王牌等，並有多個生產基地於國內的濟南、成都和福建，以滿足客戶的需求。
集團除供國內亦有聯營出口至海外，其步伐亦有不斷增長之勢。於今年６月３０日止，集團
在海外擁有２６８個經銷網點及２６３個服務網點，以及境外聯營ＫＤ生產工廠１５家，成功覆
蓋非洲、中東、中南美、中亞和東南亞等發展中國家，以及澳大利亞、愛爾蘭、新西蘭等國，成
功為集團的增長鋪路。
＊政策法規因素利重卡市場，輕卡行業受惠快遞短途運輸需求＊
在重卡行業方面，除了城鎮化加速、鄉村振興推進外，亦有國三車輛淘汰、治超治限等一系
列政策及法規的因素帶動之下，為重卡的市場帶來增加的需求。至於輕卡行業方面，不斷增長的
快遞業務量及城際間短途運輸需求上升亦帶來正面影響。可考慮於現價買入，上望１６元，跌穿
１０﹒５０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持
有相關股份）（本欄逢周四刊出）
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