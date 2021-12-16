《投資心得－潘鐵珊》重汽產品定位明確，銷售面向不同市場領域

《投資心得》中國重汽（０３８０８）是國內領先的卡車製造商之一，研發及製造輕型至重

型卡車以及相關零部件，其產品廣泛應用於基礎設施、建築、集裝箱運輸、物流、礦山、鋼鐵及

化工等不同行業。截至今年６月３０日止的中期業績，錄得收益比去年上升５２﹒３％至

６５１﹒７億元人民幣；期內錄得３６﹒２億元人民幣的集團持有人應佔溢利，比去年同期上升

２３﹒２％，表現理想。



＊設多個生產基地滿足客戶需求，聯營出口海外步伐不斷增長＊



集團產品定位明確，銷售面向不同的市場領域。例如作為主要收入來源的重卡銷售當中，品

牌有ＳＩＴＲＡＫ（汕德卡）、ＨＯＷＯ（豪沃）、豪瀚及斯太爾等；而輕卡也有ＨＯＷＯ、豪

曼及王牌等，並有多個生產基地於國內的濟南、成都和福建，以滿足客戶的需求。

集團除供國內亦有聯營出口至海外，其步伐亦有不斷增長之勢。於今年６月３０日止，集團

在海外擁有２６８個經銷網點及２６３個服務網點，以及境外聯營ＫＤ生產工廠１５家，成功覆

蓋非洲、中東、中南美、中亞和東南亞等發展中國家，以及澳大利亞、愛爾蘭、新西蘭等國，成

功為集團的增長鋪路。



＊政策法規因素利重卡市場，輕卡行業受惠快遞短途運輸需求＊



在重卡行業方面，除了城鎮化加速、鄉村振興推進外，亦有國三車輛淘汰、治超治限等一系

列政策及法規的因素帶動之下，為重卡的市場帶來增加的需求。至於輕卡行業方面，不斷增長的

快遞業務量及城際間短途運輸需求上升亦帶來正面影響。可考慮於現價買入，上望１６元，跌穿

１０﹒５０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持

有相關股份）（本欄逢周四刊出）



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