《財金樂道－陳樂怡》港股受制２０天線，短線仍關注中經會主題

《財金樂道》市場靜候環球央行議息會議結果，美國聯儲局主席鮑威爾早前轉軚，認為通脹

不再是暫時性現象，立場轉變令市場認為當局可能對通脹採取更積極的動作。連同美國１１月

ＣＰＩ、ＰＰＩ以及就業數據維持強勁，市場估計１２月會議將宣布加快收水，調高每月減買債

規模。而近期孳息率曲線趨平，亦不利風險資產。展望未來，港股受制於外圍金融環境及中美摩

擦，限制上行空間，阻力見於２０天線（約２４２００點）。短線焦點圍繞中央經濟工作會議的

主題，包括新舊基建、內需、券商及新能源等。



＊新一輪刺激消費利好家電汽車板塊＊



內地召開中央經濟工作會議，提出經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，

並指跨周期及逆周期政策要有機結合。內地原先今年重心放在跨周期，意外重提逆周期，反映經

濟下行壓力不輕。２０２２年經濟工作主調為穩字當頭、穩中求進，預計政策趨向積極「穩增長

」。

在貨幣政策層面，儘管市場對降息的呼聲漸高，但中央經濟工作會議強調貨幣更加精准投放

，全面放水的機會不大，預計維持靈活使用結構性工具。財政政策將會發力，尤其在高基數的上

半年。會議提出，保證財政支出強度，加快支出進度，適度超前開展基礎設施投資。不過，

２０２１年由於地方財政問題以及審批項目較慢，固定資產投資實際上不太理想，增速慢於預期

，因此２０２２年的執行情況仍需觀察。另一方面，預計將會有新一輪降稅減費以及刺激消費的

措施，利好家電、汽車板塊。



＊信心需時建設，內房短期難見起色＊



房地產政策方面，會議提出，要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合

理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環。房住不炒的定調不變，但因城施策的政策彈性

增加。另外，有報道引述監管部門及銀行消息，１１月底銀行業金融機構房地產貸款按年增逾

２０００億元人民幣，其中，個人住房貸款餘額按年增逾１１００億元人民幣，開發貸款按年增

逾９００億元人民幣，顯示房地產融資初步回暖。

儘管房地產調控最嚴厲的時期相信已過，但內房債務危機複雜，投資者對內房板塊的信心需

時建設，短期走勢難見起色。反而，家電可以作為內房市場回暖的間接受惠者，加上內地１１月

ＣＰＩ及ＰＰＩ剪刀差開始收窄，有助提升板塊利潤，建議關注龍頭海爾智家（０６６９０）。

另外，豪華車經銷商近月大幅調整。投資者憂慮汽車庫存增加，不利經銷商毛利率，加上內

地經濟下行壓力或削弱豪華汽車銷售。但整體庫存水平仍然偏低，而銷量回升可對沖毛利率降幅

，整體對盈利表現的影響有限，消費升級的趨勢不變。投資者可趁回調吸納優質龍頭，作中線部

署。其中，豪華車經銷商龍頭中升（００８８１）第三季雖然銷量下跌１４％，但由於有利的定

價條件，料新車毛利率大幅增長。而且公司品牌組合改善，與造車新勢力小鵬汽車

（０９８６８）達成戰略合作協議，於深圳、青島、大連等地為其開設交付中心，有望乘着電動

車熱潮成長。

（信達國際研究部助理經理陳樂怡）



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