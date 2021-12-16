【國務會議】李克強：採取市場化方式加強對中小微企業的金融支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李克強１５日主持召開國務院

常務會議，部署進一步採取市場化方式加強對中小微企業的金融支持，確定加大對製造業支持的

政策舉措。

會議決定，一是將普惠小微企業貸款延期還本付息支持工具轉換為普惠小微貸款支持工具。

從２０２２年起到２０２３年６月底，人民銀行對地方法人銀行發放的普惠小微企業和個體工商

戶貸款，按餘額增量的１％提供資金，鼓勵增加普惠小微貸款。

二是從２０２２年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支

持普惠小微信用貸款的４０００億元（人民幣．下同）再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進

一步增加再貸款額度。符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請再貸

款優惠資金支持。

三是構建全國一體化融資信用服務平台網絡，以服務中小微企業融資為導向，在依法依規、

確保信息安全的前提下，加快推動市場主體註冊登記、行政處罰、司法判決及執行以及納稅、社

保繳費等信息共享，助力銀行提升服務中小微企業能力。

四是完善金融機構發放中小微貸款績效考核、盡職免責等規定。支持金融機構發行小微企業

專項金融債券。擴大面向小微企業的政府性融資擔保業務規模，降低擔保成本。



＊支持外資企業加大中高端製造、研發中心等投資＊



會議指出，確定加大對製造業支持的政策舉措，一是實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加

大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度，支持企業科技創新和傳統產業改造升級。擴

大製造業中長期貸款、信用貸款規模。二是深化製造業領域「放管服」改革，實施涉企經營許可

事項清單管理，更大激發製造業企業活力。三是發展先進製造業，加快製造業數字化轉型。鼓勵

企業牽頭組建創新聯合體，加快推動關鍵核心技術攻關。促進先進製造業和現代服務業深度融合

。四是鼓勵大企業帶動更多中小企業融入供應鏈創新鏈，支持更多「專精特新」「小巨人」企業

成長。五是深化和拓展國際合作，支持外資企業加大中高端製造、研發中心等投資。維護產業鏈

供應鏈穩定。

