《中國要聞》網絡短視頻內容審核細則修訂，不得自行剪切改編電影

《經濟通通訊社１６日專訊》中國網絡視聽節目服務協會昨日（１５日）發布最新版的《網

絡短視頻內容審核標準細則》，對２０１９版《細則》進行了全面修訂。

新版的《細則》針對泛娛樂化、低俗庸俗媚俗問題的新表現，以及泛娛樂化惡化輿論生態、

利用未成年人製作不良節目、違規傳播廣播電視和網絡視聽節目片段、未經批准擅自引進播出境

外節目等典型突出問題制定了審核標準，為各短視頻平台一線審核人員提供了更為具體和明確的

工作指引，有利於進一步促進網絡視聽空間清朗。

標準明確，短視頻節目及其標題、名稱、評論、彈幕、表情包等，其語言、表演、字幕、畫

面、音樂、音效中不得出現宣揚流量至上、奢靡享樂、炫富拜金等不良價值觀，展示違背倫理道

德的糜爛生活、展現「飯圈」亂象和不良粉絲文化，鼓吹炒作流量至上、畸形審美、狂熱追星、

粉絲非理性發聲和應援、明星緋聞醜聞。

此外，不得出現未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段

的、侵犯個人隱私，惡意曝光他人身體與疾病、私人住宅、婚姻關係、私人空間、私人活動的、

引誘教唆公眾參與虛擬貨幣「挖礦」、交易、炒作的等。（ｌｃ）

