  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/12/2021 09:21

《中國要聞》網絡短視頻內容審核細則修訂，不得自行剪切改編電影

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國網絡視聽節目服務協會昨日（１５日）發布最新版的《網
絡短視頻內容審核標準細則》，對２０１９版《細則》進行了全面修訂。
　　新版的《細則》針對泛娛樂化、低俗庸俗媚俗問題的新表現，以及泛娛樂化惡化輿論生態、
利用未成年人製作不良節目、違規傳播廣播電視和網絡視聽節目片段、未經批准擅自引進播出境
外節目等典型突出問題制定了審核標準，為各短視頻平台一線審核人員提供了更為具體和明確的
工作指引，有利於進一步促進網絡視聽空間清朗。
　　標準明確，短視頻節目及其標題、名稱、評論、彈幕、表情包等，其語言、表演、字幕、畫
面、音樂、音效中不得出現宣揚流量至上、奢靡享樂、炫富拜金等不良價值觀，展示違背倫理道
德的糜爛生活、展現「飯圈」亂象和不良粉絲文化，鼓吹炒作流量至上、畸形審美、狂熱追星、
粉絲非理性發聲和應援、明星緋聞醜聞。
　　此外，不得出現未經授權自行剪切、改編電影、電視劇、網絡影視劇等各類視聽節目及片段
的、侵犯個人隱私，惡意曝光他人身體與疾病、私人住宅、婚姻關係、私人空間、私人活動的、
引誘教唆公眾參與虛擬貨幣「挖礦」、交易、炒作的等。（ｌｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning16/12/2021
林家亨料港股短期受制中美緊張關係　惟下跌空間不大
財經熱話16/12/2021
【虛幣世界】聯儲加快減買債，比特幣重上四萬九美元
市場動向16/12/2021
【友邦獎學金】 三個超越逆境的追夢故事
中國故事15/12/2021
《神州經脈》全面降準生效MLF縮量續做　制裁風暴再起A場跳水
財經熱話15/12/2021
《盤後部署》藥明生物急跌拖累恒指 料23000有支持
財經熱話15/12/2021
人行降準起動　內銀逆市靠穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金