《思前想後－郭思治》大市重陷反覆不明，重要支持據點不容有失

《思前想後》大市已身處１２月份之中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態暫仍然屬

先低而後高，恒指暫是由６日之低位２３３１４點升至１３日之高位２４３８５點，即月內之波

幅已稍擴闊至１０７１點，單從技術上看，恒指不但曾連續５日企穩於１０天線（２３８４２點

）之上，且更於１３日早市一度輕越２０天線（２４１４４點），但由於買盤不繼，加上伺高回

吐的零碎沽壓再現，故整個大市卒再見反覆，而恒指更於１４日早市再急跌，並再度跌穿１０天

線（２３８４２點），至此，整個大市在技術上又再次重陷反覆不明之中，而較重要的支持據點

亦順勢下移至本月６日之低位２３３１４點，此據點之防守性頗關鍵，因一旦有失，除表示本月

大市之形態將會扭轉為先高而後低之外，更重要的是，其時之防守據點將退守至１１月３０日之

低位２３１７５點，此亦為今年度之低位，需重點關注的是，恒指一旦跌穿２３１７５點，即表

示自今年２月１８日高位３１１８３點開始之中期跌浪，技術上仍在延續中，對後市而言，當帶

來頗負面的影響。



＊投資信心淡薄升勢受限，續受眾多不明因素困擾＊



受商湯需延遲上市所累，整個大市之投資信心及意欲均受打擊，影響所及，可能會打擊往後

企業欲來港上市之信心，對港股而言，該會構成較深遠的負面影響，由於投資信心漸趨淡薄，故

即使大市能偶見反彈，惟在動力不配下，升勢多會漸受規限，即所謂有波幅而冇升幅，有反彈而

冇大升之後抽而已，目前中美關係緊張，加上內房債務問題仍未見解決，而內地政策對一眾新經

濟股亦未見放鬆，在眾多不明因素困擾下，整個大市暫確難抱太多上望憧憬。



＊強勢Ａ股如現新升浪，港股料亦受惠擺脫弱態＊



港股表現偏弱之餘，惟Ａ股走勢卻在緩步中示強，以上證指數於１３日一度高見３７０８點

計，即技術上似欲挑戰今年之小雙頂（２月１７日之高位３７１７點及９月１４日之高位

３７２３點），上證指數一旦成功突破此小雙頂，可能代表Ａ股已開始進入一慢牛的新升浪中，

說到底，Ａ股如能出現新升浪，當可帶來財富效益，刺激消費之餘，亦可推動內需從而拉動經濟

，影響所及，其時港股亦該可受惠，至低限度，大市可望漸擺脫欲試底之弱態，至於能否出現新

一輪之升浪，當需視乎到時資金之入市態度而定。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本

欄逢周四刊出）



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