【大國博弈】傳遭美列實體清單Ａ股創新藥股大跌，官媒籲理性看待

《經濟通通訊社１６日專訊》據英國《金融時報》昨日（１５日）引述知情人士透露，美國
商務部計劃將２０家中國公司列入實體清單，包括一些涉及生物技術的企業。消息拖累Ａ股生物
醫藥股昨日集體跳水，資金踩踏出逃。官媒《證券時報》今日發表文章呼籲投資者理性，文章引
述業內人士表示，中國生物科技類公司被列入黑名單的可能性不大。如果真的有企業被列入黑名
單，也要具體分析該公司的美國業務佔比情況，理性看待。（ｄｗ）
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