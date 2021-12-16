【新冠肺炎】全國新增本土確診６９宗，浙江５６宗最多，東莞６宗

《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，１２月１６日，全國確診者新增確診７７宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例８宗；本土病例６９宗（浙江５６宗，其中紹興市

４８宗、寧波市５宗、杭州市３宗；廣東６宗均在東莞市；陝西４宗均在西安市；內蒙古２宗均

在呼倫貝爾市；安徽１宗在宿州市），含２宗由無症狀感染者轉為確診病例均在廣東。無新增死

亡或疑似病例；新增治癒出院３１宗。此外，新增無症狀感染２０宗，１宗為本地個案；尚在醫

學觀察的無症狀感染者４５９宗（境外輸入４１４宗）。



＊寧波倡外地員工就地過年，符合要求最高補貼５００元＊



新冠肺炎疫情持續，浙江１１天內已累計新增２６１宗本土感染，主要集中在杭州、寧波、

紹興等地，截至１５日２４時，累計報告確診病例１８２３宗（境外輸入病例２８５宗）。寧波

周二（１４日）發布通知，鼓勵和支持外地員工就地過年，並指符合要求者最高可獲５００元（

人民幣．下同）的補貼。

寧波市政府辦公廳出台《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》指，各區縣（市）在落

實疫情防控要求基礎上，要依托工會，對春節期間不停工、不停產的重點項目、重點工程、重點

企業一線員工開展走訪慰問；鼓勵企業和行業協會為春節期間堅守崗位的外地員工發放一定數量

的住宿餐飲折扣券、電影景點免費券等，關心關愛留在寧波的員工。

《通知》要求，企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高員工春

節期間堅守崗位積極性。對於２０２２年１月２６日至２月１０日期間在寧波相關生產崗位工作

，且２０２１年１２月在寧波繳納社會保險的非寧波戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每

天１００元，每人最高不超過５００元。

另外，廣東全省新增本土確診病例６宗，均為東莞報告，其中３例通過密接排查發現，２宗

為無症狀感染者轉確診，１宗在重點人群核酸篩查中發現。新增本土無症狀感染者１宗，廣州報

告，在對入境轉運專班工作人員例行核酸檢測中發現。



＊全國累計報告確診病例達萬宗＊



境外輸入現有確診病例５１２宗（其中重症病例５宗），現有疑似病例１宗。累計確診病例

１０５２８宗，累計治愈出院病例１００１６宗，無死亡病例。

截至１２月１５日，全國現有確診病例１５０６宗（其中重症病例１４宗），累計治愈出院

病例９３８５８宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０００００宗，現有疑似病

例１宗。累計追蹤到密切接觸者１３７３８２９人，尚在醫學觀察的密切接觸者５２１５８人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９３３２宗。其中，香港特別行政區１２４９６宗（出

院１２１８０宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６７５９宗（出院１３７４２宗，死亡８４９宗）。（ｃａ）



