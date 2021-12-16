【新冠肺炎】廣州疾控中心：疫情防控形勢非常嚴峻，外防壓力巨大

《經濟通通訊社１６日專訊》廣州新增一宗境外輸入新型肺炎無症狀感染個案，系與國際貨

運航班相關病例，花都區今天中午開始起啟動全員核酸檢測。廣州市疾控中心表示，當前疫情防

控形勢非常嚴峻，廣州作為重要口岸城市，承擔巨大外防輸入壓力。

新確診患者為一名２７歲男子，任職國際貨運航班機組人員，周一從法國巴黎飛往廣州，海

關核酸檢測結果呈陰性，之後返回花都區金聯小區的住所進行健康監測。他昨日再進行例行核酸

檢測，今日結果呈陽性，目前已閉環轉運至醫院進行隔離醫學觀察。

當局迅速啟動疫情處置應急預案，截至中午，甄別２７６名密切接觸，以及１８８名次密切

接觸者，全部人的核酸檢測結果均呈陰性。廣州花都區今天中午開始起亦啟動全員核酸檢測。

廣州市疾控中心副主任張周斌表示，截至昨日，廣州市今年累計報告１９１１名境外輸入新

冠肺炎感染者，平均每天有５﹒４７宗個案。當地日前遭遇境外輸入Ｏｍｉｃｒｏｎ病例，今天

再新增與國際貨運航班相關的病例，都說明廣州當前疫情防控形勢非常嚴峻。廣州作為國家重要

口岸城市，承擔巨大外防輸入壓力。（ｄｗ）

