《輪證高清－孫明哲》觀察ＡＤＲ走勢，預估港股開市情況

《輪證高清》近日港股缺乏明顯焦點，沒有特別炒作主題，流入認股證及牛熊證市場亦有所

減少，以上周二（７日）至本周一（１３日）的數據，最多資金流入的個股產品有約１７００萬

元流入，其餘個股產品都少於１０００萬元流入。資金流向不太明顯，投資者在做功課時都會留

意外圍市況發展，從美股隔晚走勢估算恒指開市的情況，特別是近日較波動的中概股，很大機會

受在美上市股份股價變動影響，因此越來越多投資者注意美國預託證券（ＡＤＲ）的走勢。投資

者可利用高盛認股證牛熊證網站上美國預託證券一頁得到更多資訊，不論是香港、美國同時上市

股份，又或是在美上市的ＡＤＲ，都可利用這一頁一覽各股份的收市價、折合港元的價格、以及

預計對恒指的影響，相關資訊一目了然，投資者就更容易估算港股開市時的走勢。

有了股份價格的預設之後，投資者就可以快人一步利用認股證或牛熊證搜尋器預先選定好合

適的產品，當開市後股價如預期發展就可以率先部署，節省了再重新搜尋產品的時間。長假期前

節日氣氛濃厚，市場預期波幅有機會進一步回落，選擇產品時就要特別留意這一點，以波幅風險

放於首位，宜留意引伸波幅敏感度較低的產品，可利用貼價、中年期、低街貨產品作部署，這類

產品引伸波幅敏感度較低，就算是波幅回落影響都相對價外證為低。投資者如希望避開波幅風險

，可考慮利用牛熊證作部署，但同時要注意收回價，切勿以為市況較靜而選擇太貼價產品，增加

收回風險。《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買

結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

