【內房困局】華夏幸福委託理財服務相關方對接人失聯，涉３億美元

《經濟通通訊社１６日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）債務重組事宜尚未敲定之際，

又不幸遭遇理財委託服務方失聯事件，或造成一定財務損失。公司發公告稱，其境外子公司環球

公司早於２０１８年８月與Ｗｉｎｇｓｋｅｎｇｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ簽署《境外理財委託框架協

議》，委託Ｗｉｎｇｓｋｅｎｇｏ Ｌｉｍｉｔｅｄ為環球公司提供理財委託服務。不過，委託

理財服務相關方中科創資本相關對接人目前失聯，公司已就事項向廊坊市公安機關報案。因上述

案件尚未經公安機關正式立案，公司目前無法判斷上述案件對公司本期利潤或期后利潤的影響。

公告披露，上述提及的委託理財資金用於購買固定收益類理財產品，預期收益率為每年７％

－１０％，協議有效期至２０２２年１２月３１日。２０１８年８月至２０１８年１２月，公司

向ＷｉｎｇｓｋｅｎｇｏＬｉｍｉｔｅｄ指定主體中科創資本支付理財資金合計３﹒１３億美元

，該筆委託理財計入其他非流動金融資產，截至目前未確認公允價值變動損益。

翻查資料，上述委託理財服務相關方中科創資本，其實控人張偉早於２０１９年已被深圳警

方逮捕，今年５月公布判決書稱，張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、

強迫交易等逾十項罪行，決定執行無期徒刑。中科創資本曾是多家在港上市的內地銀行股的基石

投資者。

華夏幸福上周公告稱，債務重組計劃獲債委會表決表決通過，但據內媒引述知情人士表示，

今次表決只是針對境內債務的重組，境外債務重組尚未開始表決，還在溝通中，而部分境外債投

資人正尋求聯盟否決現在的債務重組方案。（ｗｌ）

