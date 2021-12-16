【內房困局】世茂崩盤或令市場信心永久喪失，傳已兌付ＡＢＳ利息

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述世茂股份（滬：６００８２３）表示，「中山證券

－濟南世茂廣場資產支持專項計劃」（ＡＢＳ）已完成付息。該計劃去年１２月１７日獲得全額

認購，其中次級資產支持證券全部由上海世茂股份有限公司持有。專項計劃實際收到的參與資金

為２４﹒５億元人民幣。

世茂集團一直被認為是業內財務狀況比較健康的企業，雖然按銷售額計算擠不進內地前十大

地產公司的行列，但其資產負債表亦不到中國恒大（０３３３３）的三分之一。但過去一周形勢

突變，未經證實的傳聞稱世茂集團出現支付困難，標普上月已率先將其下調至垃圾級，顯示許多

世茂債券的持有人對違約的容忍度遠低於恒大等債券的投資人。業內認為，世茂崩盤要比恒大糟

糕得多。「如果涉及酒店、服務和開發，且聚焦例如上海等高質量市場的優質企業也無法度過這

場危機，那麼全球信心就將永久性地喪失。」

彭博行業研究分析師Ａｎｄｒｅｗ Ｃｈａｎ和Ｄａｎｉｅｌ Ｆａｎ在周三（１５日）的

一份報告中指出，內地可能被迫進一步放鬆對地產行業的限制，從而防止像世茂集團這樣的開發

商陷入財務困境，並遏制社會不穩定的風險。

世茂股份股價經歷連日急跌後靠穩，現跌０﹒６％，報３﹒１７元人民幣。其母企世茂集團

（００８１３）反彈５﹒４％；其關聯企業世茂服務（００８７３）亦漲逾半成。（ｗｌ）

