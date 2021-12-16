《陶冬天下－陶冬》聯儲全面轉鷹

《陶冬天下》２０２１年１２月１５日，美國聯儲在本年度最後一次ＦＯＭＣ會議上，作出

了本年度最重要的決定－－全面由鴿轉鷹。這是ＱＥ歷程上的重大事件，對美國經濟和全球資金

環境都可能產生重大影響。

在這次ＦＯＭＣ會議上，聯儲的政策轉身可以說是全方位的。

１）放棄了「通脹是暫時的」這一慣常表述。

２）放棄了等待完全就業後再加息的思維，預計今年加息三次。鮑威爾暗示停止購債後「很快」

啟動加息程序。

３）調高了ＧＤＰ、ＣＰＩ在２０２２年的預測，下調失業率預測。提出已經達到通脹目標，並

淡化就業目標。

４）每月削減購債額度，從現在的１５０億美元，上調至３００億美元，三月中結束購債計劃。

５）預期２０２４年底，聯邦基金利率達到２﹒１％（目前為０－０﹒２５％），點陣圖引導預

期２０２２年加息三次，２０２３年加息三次，２０２４年在加息兩次。

６）暗示已經在考慮收縮聯儲的資產負債表。



所有的轉身，都是在過去幾個星期發生的，表明美國貨幣當局在退出２０２０年版ＱＥ、推

進貨幣環境正常化上，已經不那麼淡定了，過去的「耐心」消失了。

這種心態上的改變，源於美國物價上的變化。今年初期的通貨膨脹，主要是由供應鏈斷裂、

交通阻滯所引起，聯儲形容其為供需短期失衡所帶來的「ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ」（過渡性）價

格波動。然而，隨著汽油、食品和租金的大幅攀升，通貨膨脹的性質出現了改變，並觸發了工資

的猛烈上漲。低端工資持續上揚，辭職風潮迭起，對眾多行業構成沖擊，服務業連環漲價。服務

業占美國經濟七成，通脹預期日益深刻，美國正在經歷一代人來所未見過的通貨膨脹。



盡管公開市場委員會過去一段時間死撐「暫時性」一說，紐約聯儲自己也預測未來三年通貨

膨脹率可能達到４﹒３％，遠遠超出２％左右的政策目標。國會和民眾的不滿迅速升溫，通脹已

經取代了疫情和就業成為民調中最關心的議題。可以說，鮑威爾聯儲在過去落後於形勢，它現在

的轉身是被逼出來的。



ＦＯＭＣ的一系列操作中，削減購債額度是意料之中的，對經濟與市場沖擊極其有限。此舉

實際上是放慢擴表步伐，減少了印錢數量而已。加息的時間點被提前了，次數增多了，從利率期

貨市場的價格看，市場沒有想到聯儲的動作幅度如此大，不過２０２４年時候聯儲是不是還有大

幅加息的需要以及政治意願，便不得而知了，市場姑妄聽之。至於縮表，市場暫時沒有將此反映

在價格上，認為此事遲早發生，但是未必很快發生。



筆者看來，１２月公開市場委員會的一系列舉動，重要的不是做了甚麼、準備做甚麼，而是

聯儲的政策中心從就業移向通脹，而通脹乃是外在變量，貨幣當局對此無法控制，通脹預期一時

間更難消褪。這使得聯儲的政策很難再四平八穩，更難再為市場單邊護航。通脹的起伏、聯儲語

言上的變幻，都可能帶來市場情緒的波動。筆者認為２０２２年的市況波動會更大。



公開市場委員會作出以上宣示的當天，美股大漲；美債略跌，兩年期國債利率微升一點，十

年期漲兩點，美元指數明顯升值。應該說聯儲在管理市場預期上，做得很不錯。股市認為，聯儲

收水意味著經濟前景不錯，盈利增長可期；債市認為，一切已在掌控之中，不必大驚小怪。



從歷史市場行為來看，加息上半場，往往意味著經濟過熱、增長強勁，短期內利好股市。這

種情形的確適用於目前的經濟現狀。唯一的不同是目前美國利率水平處在幾乎為零的水平，市場

槓桿極高，在零水平加息２００點與在４％水平加息２００點，其實很不同。



聯儲加快貨幣環境正常化步伐已經是必須的了，美國經濟增長的確不錯（有不確定性），通

貨膨脹一時難有大的回落，聯儲政策會比較飄忽，２０２２年小心通脹帶來的動盪。



不知道十一月拜登面試鮑威爾的時候兩人是怎麼溝通的、鮑威爾承諾了甚麼。只知道在白宮

提名鮑威爾連任聯儲主席後，鮑威爾迅速變臉，聯儲政策全面轉身。這麼玩下去，也許鮑威爾的

職業生涯長過拜登的。《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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