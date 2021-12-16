【重拳監管】中國據報擬在更多科技企業持「金股」，嚴控數據出境

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述知情人士報道，中國政府出於對數據安全的考慮，

正在尋求在更多的民營企業擁有俗稱「金股」（Ｇｏｌｄｅｎ Ｓｈａｒｅ）的特殊股權。報道

指，在美上市的貨車運輸服務平台滿幫集團已經與中國政府達成金股安排；此前宣布在美退市的

網約車平台滴滴，還有計劃來港上市的音頻分享平台喜馬拉雅，都在和政府討論有關事宜；字節

跳動在２０１９年底同意為一家中國子公司設置金股，旗下今日頭條的董事會成員包括一名網信

辦官員。

中國今年通過了數據安全法和個人信息保護法，嚴格限制企業和個體將數據傳送至境外，外

電引述消息指，北京認為某些公司擁有的大量數據屬國有資產，有被攻擊和濫用的風險，當局希

望對這些數據具有一定的控制權，並願意在適當時機曝光其持有金股的情況。

滿幫集團在美股價下跌５﹒１％至１０﹒３２美元，由年初至今公司市值已經蒸發了５２％

；滴滴隔晚美股則跌４％。



＊機制不透明，曾傳政府擁騰訊、微博金股＊



「金股」通常由政府持有，其持有人擁有比普通股持有人更高的投票權，還有權阻止公司進

行收購或被其他公司收購。金股盛行於１９８０年代，公營企業私有化時，若該國政府希望保留

對企業的控制權，便會考慮持有金股，有反對意見認為金股權力過大且不公平，會損害其他股東

的利益。

中國政府以金股的方式入股科技企業的消息已非首次傳出，在２０１７年有外媒報道，中央

有意持有騰訊（００７００）、微博（０９８９８）、優酷土豆等公司的１％特殊股權，甚至藉

此直接進入公司董事會。在通常情況下，股份所有權未被公開登記，外界無從得知中國政府是否

在這些企業持有金股。（ｅｙ）

