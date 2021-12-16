【大國博弈】美國因芬太尼制裁四家中企，中方重申對毒品嚴格管制

《經濟通通訊社１６日專訊》據報美國總統拜登星期三（１５日）簽署兩項行政命令，加大

打擊跨國犯罪組織和販毒網絡的力度，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥４國的１５家實體和

１０名個人實施制裁，包括一位中國公民和四家中國公司。外電引述美國國務卿布林肯在一份聲

明中宣稱，這一制裁行動將有助於阻斷使合成阿片類藥物及其前體化學品能夠進入美國的全球供

應鏈和金融網絡。在北京，中國外交部發言人汪文斌強調，中國政府始終對毒品問題堅持零容忍

態度，嚴格管制各類麻醉藥品、精神藥品及其化學前體，所做的努力和取得的成就國際社會有目

共睹。中方堅決反對美方的錯誤行徑。

根據美國財政部網站資料，此次被制裁的中國公民名為葉全發，四家公司為武漢遠成共創科

技有限公司、上海迅精化學有限公司、河北環浩生物科技有限公司及河北艾豚商貿有限公司。美

國政府指控葉全發領導一個在中國大陸和香港運作的販毒組織，向美國走私芬太尼、合成代謝類

固醇和其它合成藥物，並控制一組公司，向公眾和私人公司出售化合物與芬太尼易制毒化學品，

這些公司包括武漢遠成共創科技有限公司。（ｗｌ）

