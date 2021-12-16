【ＦＯＣＵＳ】聯儲收爐鷹聲嘹亮，美元強勢一箭雙鵰

【ＦＯＣＵＳ】更快的Ｔａｐｅｒ、更高的通脹、更多的加息……聯儲２０２１年收爐議息
「鷹」聲嘹亮；但看真些，即使ＦＯＭＣ明後年真的各加息３次，息率２０２３年攀升至
１﹒６％，也不過意味實質利率為負將再持續至少兩年。一言以蔽之，ｂａｄ ｎｅｗｓ ｉｓ
ｇｏｏｄ ｎｅｗｓ，美股三大指數周四（１６日）全線收高。
＊預告明後年各加息３次，惟實質利率仍負＊
市場屏息以待的聯儲今年最後一次貨幣政策會議，會後聲明的轉身和點陣圖驚嚇度齊超預期
，但美股交易員的記憶似只有一秒。
對比１１月的會議，今次聲明刪除通脹「暫時性（ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ）」，並將供需失
衡「推動部分領域的物價大幅上漲」更改為「持續導致高水平的通脹」；對於就業，亦新增「最
近幾個月就業穩步增長，失業率大幅下降」的表述。
鑒於通脹發展和勞動力市場改善，聯儲一如預期決定將Ｔａｐｅｒ速度加倍至每月３００億
美元，預期明年３月前結束此輪ＱＥ；意外的是，「待實現完全就業後才加息」的思路不再，點
陣圖較９月時大變－－預期２０２２年加息次數急增至３次（甚至有２人預期加息４次），此後
２０２３年再加息３次。
＊美股美債波瀾未興，人幣明年易跌難升＊
美息上升似如箭在弦，但議息結果公布前下跌的美股，卻隨主席鮑威爾的記者會掉頭轉升，
納指一馬當先升２﹒２％，２年期國債收益率則先升後跌，就連對流動性敏感的比特幣亦一度企
上４９０００美元。何解？
玄機或有三，一是聯儲對美國經濟的看法相當樂觀，對明年ＧＤＰ增速預測從３﹒８％上調
至４﹒０％，預期失業率則從３﹒８％下調至３﹒５％，相當於接近全民就業；二是即便真的出
手連環加息，到２０２３年息率升至１﹒６％，扣除通脹後仍是實質負利率；三是鮑威爾否認落
後於曲線，似有意重建聯儲信譽，令市場憧憬滯脹和政策錯誤的機率正在下降，ＶＩＸ恐慌指數
急跌即是一例。
現在的焦點是，隔夜美元在觸及１６個月高點９６﹒９３８後回吐，會否在歐洲央行今日稍
後結束貨幣政策會議後繼續上行，一箭雙鵰對沖美國進口價格飆升及吸引美元回流支持國債發行
。倘若聯儲的鷹派劇本真的如此，年初至今兌美元一枝獨秀的人民幣２０２２年恐易跌難升，而
一眾美元債纏身的地產商唯有自求多福。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動