【大國博弈】打擊芬太尼濫用，拜登再簽令制裁包括中國公民和公司

《經濟通通訊社１６日專訊》據報美國總統拜登星期三（１５日）簽署兩項行政命令，加大

打擊跨國犯罪組織和販毒網絡的力度，對中國、巴西、哥倫比亞、墨西哥４國的１５家實體和

１０名個人實施制裁，包括一位中國公民和四家中國公司。

外電引述美國國務卿布林肯在一份聲明中宣稱，這一制裁行動將有助於阻斷使合成阿片類藥

物及其前體化學品能夠進入美國的全球供應鏈和金融網絡。

根據美國財政部網站資料，此次被制裁的中國公民名為葉全發（音譯：Ｃｈｕｅｎ Ｆａｔ

Ｙｉｐ），四家公司為武漢遠成共創科技有限公司（譯名，Ｗｕｈａｎ Ｙｕａｎｃｈｅｎｇ

Ｇｏｎｇｃｈｕａｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ﹒ Ｌｔｄ）、上海迅精化學有限公司

（譯名，Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｆａｓｔ－Ｆｉｎｅ Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ Ｃｏ。，ＬＴＤ）、

河北環浩生物科技有限公司（譯名，Ｈｅｂｅｉ Ｈｕａｎｈａｏ

Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏ。，Ｌｔｄ）及河北艾豚商貿有限公司（譯名，Ｈｅｂｅｉ

Ａｔｕｎ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｃｏ。，Ｌｔｄ）。

美國政府指控葉全發領導一個在中國大陸和香港運作的販毒組織，向美國走私芬太尼、合成

代謝類固醇和其它合成藥物，並控制一組公司，向公眾和私人公司出售化合物與芬太尼易制毒化

學品，這些公司包括武漢遠成共創科技有限公司。



＊中國官媒再批美濫用制裁＊



中國官媒《環球網》發文指，美方的所謂制裁理由是打擊芬太尼等藥物濫用成癮問題，並指

控是這些企業和個人「參與了全球非法藥物貿易」。

報道批評美國政客和媒體不斷炒作「美國芬太尼主要來自中國」「中國芬太尼前體經墨西哥

向美國流入」等不實內容。

中國駐美國大使館網站今年９月３日發表題為《駐美國使館發言人就芬太尼問題發表談話》

的文章稱，毒品是全人類的公害。中方對美國人民經歷阿片類物質危機也感同身受，近年來一直

在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題。談話指出，美芬太尼

濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於問題的解決。（ｃａ）

