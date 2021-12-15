《法證攻防－林恩》電力股做好，恒指及醫藥股急瀉

《法證攻防》周三（１５日）大市上午呈悶局，恒指在２３７００附近１００點之內窄幅爭

持，市場焦點是電力股，自１２月份起多隻電力股發力上升，國家能源局在１１月底發布了１至

１０月份全國用電與發電量之數據，平均全社會用電量１－１０月同比增長１２％，單是１０月

份同比也增加６％。至於產能方面，全國供電量１－１０月同比上升１２％。電能供求數據同步

上升，難怪最近電力股走勢強勁，華能（００９０２）周三升５﹒４％至４﹒８５元，成交金額

５﹒５億元，華潤電力（００８３６）升４﹒８％至２６﹒１元，成交金額１０億元。

可是周三悶局只維持了半日，下午醫藥板塊跌幅突然擴大，特別是藥明生物（０２２６９）

一系列股份，藥明生物急跌１９﹒２％，由周二（１４日）收市價９７﹒９５元暴跌至７９﹒１

元，中國生物製藥（０１１７７）跌５％至５﹒３元收市，石藥集團（０１０９３）則跌

２﹒４％至８﹒２元。受醫藥股暴跌拖累，恒生指數下午急瀉近３００點，最終收市報

２３４２０﹒７６點，跌２１５點，成交金額１２７７億元。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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