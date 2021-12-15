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即市新聞

15/12/2021 16:36

《法證攻防－林恩》電力股做好，恒指及醫藥股急瀉

　　《法證攻防》周三（１５日）大市上午呈悶局，恒指在２３７００附近１００點之內窄幅爭
持，市場焦點是電力股，自１２月份起多隻電力股發力上升，國家能源局在１１月底發布了１至
１０月份全國用電與發電量之數據，平均全社會用電量１－１０月同比增長１２％，單是１０月
份同比也增加６％。至於產能方面，全國供電量１－１０月同比上升１２％。電能供求數據同步
上升，難怪最近電力股走勢強勁，華能（００９０２）周三升５﹒４％至４﹒８５元，成交金額
５﹒５億元，華潤電力（００８３６）升４﹒８％至２６﹒１元，成交金額１０億元。
　　可是周三悶局只維持了半日，下午醫藥板塊跌幅突然擴大，特別是藥明生物（０２２６９）
一系列股份，藥明生物急跌１９﹒２％，由周二（１４日）收市價９７﹒９５元暴跌至７９﹒１
元，中國生物製藥（０１１７７）跌５％至５﹒３元收市，石藥集團（０１０９３）則跌
２﹒４％至８﹒２元。受醫藥股暴跌拖累，恒生指數下午急瀉近３００點，最終收市報
２３４２０﹒７６點，跌２１５點，成交金額１２７７億元。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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