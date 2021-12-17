《陸言堂－陳永陸》中美關係撲朔迷離，港股在二萬三至二萬四上落

《陸言堂》美股表現反覆、科技股有較大的沽售壓力，另外商湯延遲上市計劃，因為受到美

國的制裁問題所影響，加上內房股問題仍然蔓延，雖然不少投資者仍然憧憬國家將會出手，拯救

一眾內房股，可是對於國家而言，「自己債務自己承擔」似乎較為合適，否則當所有企業沒有考

慮自身的情況，就借下龐大負債，最後要中央政策去拯救，這似乎不合國家的大原則，亦非健康

的做法，所以內房的問題，似乎仍然會延續一段時間。還有就是以為聖誕節前，中美的關係應該

可以暫時冷靜下來，想不到近日再有多家上市公司被傳已被或將被美國列入制裁名單之中，種種

因素都影響了港股的表現。



雖然美國商務部將在星期四將３４家中國公司列入實體清單，當中生物技術公司未見列入美

國實體清單，帶動藥明生物（２２６９）股價反彈，但卻無法重回本周急跌前水平，這反映出投

資者根本無法掌握中美問題的變化，亦想像不到一家藍籌公司之股價可以突然急跌近兩成，如此

波動的市況，不少投資者會選擇先行離場。



當然現在好的地方，是現有的問題，應該不會導致中國會出現系統性風險，所以對金融市場

的影響亦十分有限，而且近日人民幣持續強勢，並升至３年多的高位，反映出資金並沒有因內房

的問題，離開中國市場，反而資金正在投向內地市場，所以相信金市場的風險，應該不高。



不過，人民幣持續強勢，或者只可以令Ａ股的表現會較為平穩，同時港股由於會受商湯上市

暫停、內房股的債務問題、中美關係仍然撲朔迷離所影響，因此恒指應該會在２３０００至

２４３００點之間上落，完成２０２１年，同時投資者不應憧憬粉飾窗櫃的活動出現，現在只能

期望２０２２年，港股的走勢可以好一點。《獨立股評人 陳永陸》



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