【新冠肺炎】本港新增十宗新冠肺炎確診，５１歲女子抵台後確診

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１６日零時零分，本港

新增１０宗新冠肺炎確診，全部屬輸入個案，並涉及變異病毒株感染。另外，衞生防護中心正調

查一宗台灣確診病例，涉及一名５１歲女病人，居於梅窩銀礦灣路９號銀濤軒，為審慎起見，病

人於潛伏期在港曾到訪的地點會被納入強制檢測公告。



＊抵台患者已在港打兩劑復必泰＊



上述５１歲女病人於１１月３０日在香港進行檢測的結果為陰性。她１２月２日由香港經航

班ＣＸ４９４前往台灣，抵達當日進行的新冠病毒檢測結果為陰性，但１２月１２日進行檢測的

結果呈陽性，Ｃｔ值約２０。病人於１２月１１日起出現病徵。她已在港接種兩劑復必泰疫苗。

中心正繼續與台灣衞生當局跟進個案。



＊禁尼泊爾航空客機從加德滿都飛香港＊



至於今日新增的１０宗輸入個案，９宗帶Ｌ４５２Ｒ、１宗帶Ｎ５０１Ｙ變種病毒。個案涉

及６男４女，年齡介乎２４－７６歲，分別由從荷蘭、日本、尼泊爾、白俄羅斯、印尼、德國和

肯尼亞來港。當中包括兩名機組人員、一名船員及１名印傭。

由於尼泊爾航空營運於１２月１４日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（ＲＡ４０９）有４

名乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通

工具及到港者）規例》（第５９９Ｈ章），禁止尼泊爾航空營運的客機在１２月１６日至２９日

期間從加德滿都著陸香港。（ｃｌ）

