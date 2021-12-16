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16/12/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒８億人幣，買騰訊沽藥明

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒指周三（１５日）高開２２點，報２３６５８點。最高升
１０９點報２３７４５點，最低跌３１０點報２３３２５點。恒指收報２３４２０點，跌２１５
點或０﹒９１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入４４﹒８億元人民幣，增加５６﹒２％。騰訊控股
（００７００）、中芯國際（００９８１）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是藥
明生物（０２２６９）、長城汽車（０２３３３）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１２７７﹒４２億元增加６﹒５％。其中港股通成交３３８﹒８億元，佔總成交
２６﹒５％。

＊傳生物技術企業列入實體清單＊

　　騰訊控股跌０﹒８７％報４５５﹒８元，北水淨買入７﹒５億元。中芯國際跌６﹒４％報
１８﹒７２元，北水淨買入３﹒３億元。華潤電力升４﹒８２％報２６﹒１元，北水淨買入
３﹒３億元。
　　　據英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部周四將超過２０家中國公司列入實體
清單，包括一些涉及生物技術的企業，美商務部未就消息置評。根據美國相關規定，美國公司未
經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。藥明生物受影響，股價大跌１９﹒２４％報
７９﹒１元，北水淨賣出９﹒７億元。
　　另外，長城汽車跌１﹒５９％報２７﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元。小米集團跌
２﹒３９％報１８元，北水淨賣出０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒５１
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　　３﹒３１
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　　３﹒２６
　　青島啤酒股份　（００１６８）　　　　　　１﹒９６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－９﹒７４
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－１﹒５９
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒９１
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　－０﹒８９
　　信達生物　（０１８０１）　　　　　－０﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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