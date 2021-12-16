【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒８億人幣，買騰訊沽藥明

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指周三（１５日）高開２２點，報２３６５８點。最高升
１０９點報２３７４５點，最低跌３１０點報２３３２５點。恒指收報２３４２０點，跌２１５
點或０﹒９１％。
按額度計算，北水全日淨流入４４﹒８億元人民幣，增加５６﹒２％。騰訊控股
（００７００）、中芯國際（００９８１）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的依次是藥
明生物（０２２６９）、長城汽車（０２３３３）、小米集團（０１８１０）。
主板成交１２７７﹒４２億元增加６﹒５％。其中港股通成交３３８﹒８億元，佔總成交
２６﹒５％。
＊傳生物技術企業列入實體清單＊
騰訊控股跌０﹒８７％報４５５﹒８元，北水淨買入７﹒５億元。中芯國際跌６﹒４％報
１８﹒７２元，北水淨買入３﹒３億元。華潤電力升４﹒８２％報２６﹒１元，北水淨買入
３﹒３億元。
據英國《金融時報》引述知情人士透露，美國商務部周四將超過２０家中國公司列入實體
清單，包括一些涉及生物技術的企業，美商務部未就消息置評。根據美國相關規定，美國公司未
經許可禁止向實體清單上的企業出口技術或產品。藥明生物受影響，股價大跌１９﹒２４％報
７９﹒１元，北水淨賣出９﹒７億元。
另外，長城汽車跌１﹒５９％報２７﹒８元，北水淨賣出１﹒６億元。小米集團跌
２﹒３９％報１８元，北水淨賣出０﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ７﹒５１
中芯國際 （００９８１） ３﹒３１
華潤電力 （００８３６） ３﹒２６
青島啤酒股份 （００１６８） １﹒９６
美團 （０３６９０） １﹒９０
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沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －９﹒７４
長城汽車 （０２３３３） －１﹒５９
小米集團 （０１８１０） －０﹒９１
安踏體育 （０２０２０） －０﹒８９
信達生物 （０１８０１） －０﹒８４
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