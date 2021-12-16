《日入而息》傳商湯重啟香港ＩＰＯ，警方證監會拘９人涉唱高散貨

《今天重點》

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傳商湯（０００２０）考慮最快周一重啟香港ＩＰＯ

據報內地債權人就８４０億人幣逾期款項起訴恒大（０３３３３）

香港警方證監會拘９人涉「唱高散貨」造市洗黑錢

傳瑞銀正與中國人壽洽談設立中國資產管理合資企業

市建局表示嘉里建設以５５﹒９億中標土瓜灣鴻福街項目

香港最新失業率４﹒１％連跌九個月，勝市場預期

據報通關熔斷機制達共識，與內地跨省安排看齊

商務部表示外貿面臨較大壓力，三方面開展穩外貿工作；支持世貿投資便利化工作，推動談判達

成協議；預計全年外貿進出口結構將進一步優化；首１１月承接服務外包合同額增２５﹒２％；

今年中俄貿易額有望破１４００億美元創新高

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《即日市況》

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恒指高收５４點報２３４７５，科指升２６點報５８２２

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒７５％，資源板塊起飛煤炭股再爆發

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《美元匯價》

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英鎊反彈，初步阻力位於１﹒３２８０

歐元最新報１﹒１２９５╱９６，日圓最新報１１４﹒１６╱１９

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《公司業績》

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泰錦（０８３２１）半年虧損擴至４５８萬元，不派息

浙江聯合（０８３６６）半年虧損收窄至４２１萬元，不派息

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《公司資訊》

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傳商湯（０００２０）考慮最快周一重啟香港ＩＰＯ；商湯夥澳門

鏡湖醫院，推動粵港澳大灣區智慧醫療發展

威勝控股（０３３９３）與中國電力進行戰略合作，共同開發新能

源等

Ｋ２Ｆ＆Ｂ（０２１０８）１４５０萬坡元購新加坡物業作總部

大洋集團（０１９９１）擬購飲食包裝容器商，訂備忘

未來世界（００５７２）擬２０股併１股，再２股供３股籌７３８

０萬元

偉鴻集團（０３３２１）折讓２０％發４６５萬新股，籌８００萬

元

德利機械（０２１０２）２２００萬元購控股股東倉庫物業

中國海外（００６８８）內地發人幣債券，籌最多２１億元人民幣

星光文化（０１１５９）溢價１倍發新股購ＡＫＢ４８內地新業務

股權

碧桂園（０２００７）購回及註銷本金額２６３１萬美元票據

希望教育（０１７６５）申請發資產支持票據，籌最多近１１億元

人民幣

友聯租賃（０１５６３）或收購延長盡職調查期，訂第三份備忘

高陽科技（００８１８）２﹒６億元售兆訊恒達２０％，料賺６億

元

百富環球（００３２７）５３２０萬元售兆訊恒達，料賺２６８０

萬元

上置集團（０１２０７）２８００萬人幣售寬頻商股權料賺３５８

萬元

傳英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲６億洽至尾聲

ＦＳＭ（０１７２１）已悉數滿足復牌指引，明起恢復買賣

恒生（０００１１）中區分行開幕

傳瑞銀正與中國人壽洽談設立中國資產管理合資企業

新世界發展（０００１７）與Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ合作大灣區加速

器計劃

海隆控股（０１６２３）與國際鑽探公司簽訂鑽桿供應合同，總代

價２０８０萬美元

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《國企紅籌》

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華僑城（０３３６６）７０００萬元人民幣參與基金，投資新興產

業

海爾智家（０６６９０）３５億元人民幣增資，設智慧生活家電事

業部

中國國航（００７５３）１１月載客量同比跌５９％

海通（０６８３７）近７億元人民幣組合夥，投資互聯網經濟

東方航空（００６７０）１１月載客量同比跌４５％

京城機電（００１８７）收購獲有條件通過，Ａ股今日復牌

鄭煤機（００５６４）９４８０萬元人民幣售機械配件銷售商１０

％股權

兗礦能源（０１１７１）拓５產業，目標年產煤３億噸

神州控股（００８６１）主席及獨立非執董入市增持共４９８萬股

上海醫藥（０２６０７）旗下公司獲批生產新冠疫苗

中國太平（００９６６）首１１個月原保險保費收入增加３％

中煤能源（０１８９８）１１月商品煤產量按年升１１％，銷量跌

１７％

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《神州民企》

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百度（０９８８８）發布超導計劃，智能小程序與頭部手機商互聯

互通

粵港灣（０１３９６）悉數存入用於贖回２１年到期優先票據資金

珠江鋼管（０１９３８）更換核數師

寶寶樹集團（０１７６１）開市前停牌，原因尚待公布

朗詩地產（００１０６）３０００萬元人民幣注資成都項目，持股

升至６０％

匯銀控股（０１１７８）兩獨立非執董呈辭，昨起生效

翰森製藥（０３６９２）外陰陰道念珠菌病３期臨試獲批

東岳集團（００１８９）５６９萬元購回４９﹒９萬股

健升物流（０１５２９）黎健明辭任首席執行官，執董黎嘉浩接任

港交所宣布譴責博尼國際（０１９０６）及其主席執董

新力控股集團（０２１０３）接獲復牌指引，繼續停牌

快手（０１０２４）整治戶外直播違規行為，累封禁逾２﹒６萬個

帳號

據報內地債權人就逾１３０億美元逾期款項起訴恒大

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《中國要聞》

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商務部表示外貿面臨較大壓力，三方面開展穩外貿工作；支持世貿

投資便利化工作，推動談判達成協議；預計全年外貿進出口結構將

進一步優化；首１１月承接服務外包合同額增２５﹒２％；今年中

俄貿易額有望破１４００億美元創新高

１１月全社會用電量同比增速大幅回落至３﹒１％

中國首１１月ＦＤＩ增２１﹒４％至１５７２億美元

報告表示今年三季度中國快消品銷售額同比下跌０﹒８％

小米私募股權基金完成備案登記

國稅總局表示製造業中小微企業累計延緩納稅逾７８０億

今年長三角港口群集裝箱年吞吐量破１億標箱

發改委表示將２５個樞紐納入十四五首批國家物流樞建設；完善煤

炭市場價格形成機制，適時出台政策；近期化肥生產總體正常，價

格出現回落；「兩節」商品供應有保障，價格將平穩運行；１１月

審批固投資項目１４個涉資２６１５億；制定專項債資金投向領域

禁止類項目清單

１１月全國發電量同比增速顯著回落至０﹒３％

教育部等：２０２５年普惠性幼兒園覆蓋率將超８５％

人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

上海新一批保障房項目開工，供應約１﹒８５萬套住房

網絡短視頻內容審核細則修訂，不得自行剪切改編電影

岸田表示不出席冬奧，巴赫稱多數國家不會外交抵制

習近平稱期待冬奧之約，普京反對將體育政治化

銀行間市場交易商協會對大公國際予以警告

Ａ股年內ＩＰＯ募資額逾五千億，創十年新高

立昂技術：將被美列投資黑名單，不會對業績產生影響

銀保監擬為信用卡資金設限，不得償還貸款、投資；銀保監通報華

夏銀行網貸利率宣傳不規範等七類問題

李克強稱對內外資企業一視同仁，讓中國具投資吸引力

中國鐵投受讓海馬財務７％海南銀行股權未獲監管批准

財政部表示今年新增專項債發行工作基本完成；確保明年首季有相

當數量提前批專項債券使用

中國據報擬在更多科技企業持「金股」，嚴控數據出境

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，報１７７８５點

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《其他消息》

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金管局證監會就場外衍生工具結算規則下新增計算期間進行諮詢

香港警方證監會拘９人涉「唱高散貨」造市洗黑錢

本港十月商品出口貨量按年升１３﹒１％，進口升９﹒１％

消費旅遊失業率降至６﹒３％，仍有近１６萬失業大軍

香港最新失業率４﹒１％連跌九個月，勝市場預期

市建局表示嘉里建設以５５﹒９億中標土瓜灣鴻福街項目

財匯局發表甄選及委任核數師指引，籲確保審計質素及費用

貿發局料香港出口增長明年減慢至８％，疫情反覆影響出口情緒；

貿發局第四季出口指數按季下跌１﹒８點至３７﹒２

龍皇黃永幟傳涉唱高散貨被捕，警方與證監會下午召開記者會交代

信保局成立５５周年，推出ＥＣ－Ｒｅａｃｈ ２﹒０

元朗站Ｔｈｅ ＹＯＨＯ Ｈｕｂ首推２０６伙，折實６８５萬起

德勤料明年保護信息安全監管將持續加強，或增企業合規成本；料

明年半導體短缺持續，２０２３年初將達基本平衝

匯豐維持最優惠利率５厘不變

Ｖｉｓａ調查指香港信用卡╱扣帳卡使用率達９３％

聯儲局維持利率不變及加快收水，本港息率料不變

金管局表示美國通脹及利率前景仍不明朗，籲保持謹慎

經絡按揭料明年樓價升３－５％，美元轉強致拆息上升

深股通額度全日用６３億元，外資連續１２日流入；滬股通額度全

日用３９億元，陸股通流入近５９億元

粉嶺工業地明起招標，中原料估值約３﹒５億元

置富Ｍａｌｌｓ推出「ｅＳｑｕａｒｅ元宇坊」社區共享體驗平台

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《內房困局》

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世茂崩盤或令市場信心永久喪失，傳已兌付ＡＢＳ利息

國通信託否認世茂尋求部分信託產品展期

報道指上海房管局要求房企上報真實債務情況

標普下調富力地產評級至「ＣＣ」，展望負面

華夏幸福委託理財服務相關方對接人失聯，涉３億美元

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《大國博弈》

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中俄同意深化合作，反對干涉兩國內政和遏制發展企圖

打擊芬太尼濫用，拜登再簽令制裁包括中國公民和公司

立陶宛駐北京使館人員全數離境，稱受恐嚇

美國因芬太尼制裁四家中企，中方重申對毒品嚴格管制

英國外相批評：中國對立陶宛外交官施壓是不可接受

醫療股烽煙四起，專家籲把握藥明生物最後逃生門！

中國稱立陶宛未提出安全議題，不實信息損害雙邊關係

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《新冠肺炎》

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本港新增十宗新冠肺炎確診，５１歲女子抵台後確診

何栢良促將英國列入Ａ組指明地區加強監測名單

全國新增本土確診６９宗，浙江５６宗最多，東莞６宗

南韓重新推行社交距離，意大利禁新加坡客入境

廣州疾控中心表示疫情防控形勢非常嚴峻，外防壓力巨大

ＡｌｉｐａｙＨＫ及支付寶可直接開通港康碼

據報通關熔斷機制達共識，與內地跨省安排看齊

林健鋒稱明天公布通關消息機會較微，冀月底成事

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