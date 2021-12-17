《運籌帷幄－梁業豪》先苦後甜，已經苦夠了嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著

向淡。需跌的始終要跌，昨早（１６日）恒生指數終於跟隨國企指數與科技指數，跌穿了１０月

５日低位支持。三者皆創出了自１０月下旬高位起跌浪的新低位，淡友算是完成了將（Ｃ）－１

－（ｖ）浪推至低位於（Ｃ）－１－（ｉｉｉ）浪底的任務。至此，（Ｃ）－１浪已具條件正式

完結；即使仍有再跌空間，料亦不大。事實上，以收市位計，恒指前跌浪底２３１７５支持並沒

有失守，日線圖保歷加通道底部支持仍在緩步上移中，反映出低位有不俗的支持力。

本周一（１３日）收市後，筆者便對「先甜後苦」，即（Ｃ）－１－（ｉｖ）－（ｃ）浪上

升過程正在運行中的數浪方式失卻信心，指出好友應作退守。未能「先甜後苦」，港股自然是「

先苦後甜」，問題是：已經苦夠了嗎？筆者認為，短線投機者可以昨天低位為最後止蝕位（收市

位計），候低小注入市造好圖利；於市勢有跡象正式轉好時，才開始加注持倉。此外，若有需要

平倉止蝕的話，可先訂好新止蝕位，然後伺機入市補回。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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