《盤前攻略》市場繼續關注通脹問題，港股料低開近百點

《經濟通通訊社１７日專訊》歐美主要央行陸續聚焦通脹問題，美股周四下跌，其中納指大

跌３８５﹒１５點，反映投資者從高增長的大型科技股，轉向必需消費品等領域。

納指收市報１５１８０﹒４３點，或２﹒４７％。道指報３５８９７﹒６４點，跌

２９﹒７９點，或０﹒０８％。標普５００報４６６８﹒６７點，跌４１﹒１８點，或

０﹒８７％。英偉達、蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉的跌幅均在２﹒６％至６﹒８％之間。

美國聯儲局早前決定在明年３月結束購債，並暗示會在年底前加息３次。英倫銀行次日亦決

定自２０１８年以來首度加息，將政策利率由歷史低點的０﹒１厘，加至０﹒２５厘。央行購債

規模仍維持在８７５０億英鎊。同日，歐洲央行決定維持利率不變，重申明年３月結束緊急抗疫

購債（ＰＥＰＰ）。



＊夜期微升，ＡＤＲ跌＊



恒指夜期升１點報２３１１７點，ＡＤＲ港股比例指數跌９８點報２３３７６；騰訊

（００７００）ＡＤＲ較港股跌２﹒０８％，折合約４４３﹒１７港元；阿里（０９９８８）

ＡＤＲ較港股跌２﹒８２％，折合約１１７﹒３０港元；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股跌

１﹒４７％，折合約２３４﹒８９港元。

長和（００００１）ＡＤＲ較港股跌１﹒２２％，折合約４９﹒２４港元；匯控

（００００５）ＡＤＲ較港股升２﹒５６％，折合約４６﹒３１港元。



＊煤炭股當中，中煤較值博＊



ＡＤＲ繼續下跌，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數同樣受挫，現報２３３９８，跌

１０３點或０﹒４４％，料恒指將低開近百點。

板塊方面，兗煤（０１１７１）公布未來５至１０年的發展戰略綱要，有意拓展鉬、金、銅

、鐵和鉀等礦產領域，股價急升兩成四，帶動煤炭板塊造好。動力煤價格由本月７日裂口低開後

逐步回升，現報７４４元，升５﹒０３％，相信有助煤炭股走勢。不過從日線圖看，兗煤及神華

（０１０８８）的１４天ＲＳＩ迫近「超買區」，中煤（０１８９８）相對較值博。（ｅｒ）

