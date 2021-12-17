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即市新聞

17/12/2021 08:24

《盤前攻略》市場繼續關注通脹問題，港股料低開近百點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》歐美主要央行陸續聚焦通脹問題，美股周四下跌，其中納指大
跌３８５﹒１５點，反映投資者從高增長的大型科技股，轉向必需消費品等領域。
　　納指收市報１５１８０﹒４３點，或２﹒４７％。道指報３５８９７﹒６４點，跌
２９﹒７９點，或０﹒０８％。標普５００報４６６８﹒６７點，跌４１﹒１８點，或
０﹒８７％。英偉達、蘋果、微軟、亞馬遜和特斯拉的跌幅均在２﹒６％至６﹒８％之間。
　　美國聯儲局早前決定在明年３月結束購債，並暗示會在年底前加息３次。英倫銀行次日亦決
定自２０１８年以來首度加息，將政策利率由歷史低點的０﹒１厘，加至０﹒２５厘。央行購債
規模仍維持在８７５０億英鎊。同日，歐洲央行決定維持利率不變，重申明年３月結束緊急抗疫
購債（ＰＥＰＰ）。

＊夜期微升，ＡＤＲ跌＊

　　恒指夜期升１點報２３１１７點，ＡＤＲ港股比例指數跌９８點報２３３７６；騰訊
（００７００）ＡＤＲ較港股跌２﹒０８％，折合約４４３﹒１７港元；阿里（０９９８８）
ＡＤＲ較港股跌２﹒８２％，折合約１１７﹒３０港元；美團（０３６９０）ＡＤＲ較港股跌
１﹒４７％，折合約２３４﹒８９港元。
　　長和（００００１）ＡＤＲ較港股跌１﹒２２％，折合約４９﹒２４港元；匯控
（００００５）ＡＤＲ較港股升２﹒５６％，折合約４６﹒３１港元。

＊煤炭股當中，中煤較值博＊

　　ＡＤＲ繼續下跌，有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數同樣受挫，現報２３３９８，跌
１０３點或０﹒４４％，料恒指將低開近百點。
　　板塊方面，兗煤（０１１７１）公布未來５至１０年的發展戰略綱要，有意拓展鉬、金、銅
、鐵和鉀等礦產領域，股價急升兩成四，帶動煤炭板塊造好。動力煤價格由本月７日裂口低開後
逐步回升，現報７４４元，升５﹒０３％，相信有助煤炭股走勢。不過從日線圖看，兗煤及神華
（０１０８８）的１４天ＲＳＩ迫近「超買區」，中煤（０１８９８）相對較值博。（ｅｒ）

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