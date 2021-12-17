《窩輪匯智－劉嘉輝》通脹猛如虎，留意投資主題轉向

《窩輪匯智》英倫銀行突如其來加息０﹒１５厘，央行認為中期通脹前景存在雙向風險，國

內成本及價格壓力或將持續更久。此前，因應美國通脹創４０年高，美國聯邦儲備委員會宣布將

加快縮減資產購買規模，預期明年美聯儲可能加息三次，局方並指通脹壓力迅速緩解的可能性不

大。



美股受通脹陰霾影響，反映非金融類股份表現的納指１００周四（１６日）沽壓較大，跌幅

超過２﹒６％。承接隔夜美股弱勢，港股周五（１７日）以科技類股份面臨較大沽售壓力，

ＡＴＭ全線低走，恆指科技指數見面世以來新低。



在疫情緊張、環球經濟環境仍具挑戰的環境下，投資者宜多加留意板塊資金輪動的情況，並

造好持倉的風險管理。



首先，若認為通脹如央行預期仍將保持高位一段較長時間，此或會對科技類股份的估值及走

勢較不利，擔心恒科指或是科技股仍有進一步下調的壓力，可留意市場上的認沽證作對沖準備。

供應上可留意恒指、恒科指及一眾大型科技股如騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿

里（０９９８８）等作兩手準備。



相反，一眾資源股股份已率先起動，例如兗煤（０１１７１） 已重回本年頂、江銅

（００３５８）則初見反彈，重上１０天及２０天線。如認為資源股重新成為市場關注板塊，看

好亦有相關認購證供選擇。



傳統通脹市況下，另一備受關注的資產或許是黃金。參考追蹤黃金價格的ＳＰＤＲ黃金

ＥＴＦ（０２８４０）近日表現，在加息通脹的憧憬支持下，ＥＴＦ價格周五裂口升至近

１３１５元，此為１２月以來高位，且看能否回補１１月底留下的１３４０元下跌裂口。投資者

如看好ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ，市場亦有相關認購證可供選擇。



最後，大家亦可留意落後多時的傳統金融類股份，如友邦（０１２９９）、平安

（０２３１８），市場或關注金融股盈利會否受惠息口回升帶動。《香港匯豐環球資本市場亞太

區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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