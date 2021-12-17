《缸邊隨筆－石鏡泉》十四五與大灣區

《缸邊隨筆》陳鳳翔博士分析了十四五與大灣區的發展，值得大家細看：



「粵港澳大灣區」（「大灣區」）規劃已深深影響地區發展（見《灣區人幣》２０２０年

１１月１１日），今年「共同富裕」高唱入雲，人人平等；國際也力推「可持續」，綠色社會獻

關懷。世界在變，機遇在轉。



＊灣區前景 規劃輪勾＊



童年教導不吃虧，上車搶座顯英威；如今共識多禮讓，關愛讓座樹形象。幼時警戒錢萬能，

不擇手段當上層；持續倡議人立品，共同富裕新氣氛。



「共同富裕」在「十四五」（《中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃》）多次提及，

規劃為目的和指導思想，第４８章列舉大量政策（反貪腐、反壟斷、正教育、再分配、市場化、

房不炒……）以增進民生福祉。今年８月，由習近平主持的「中央財經委員會」再次高姿態演述

，中國將朝著（不屬於劃一主義的）共同富裕方向作高質發展。（註１）



國際上的那邊廂，相同理念早以聯合國的「可持續發展」１７個目標分為三大類別，除「經

濟成長」和「環境保護」外，佔比最多的是「社會進步」，包括無貧窮（目標１）、零飢餓

（２）、良好健康與福祉（３）、優質教育（４）、可持續城市和社區（１１）、減少不平等

（１０），當中更有性別平等（５）。



再看今年４月中國省級版的《廣東十四五規劃》（註２），引領「雙區」（灣區和深圳示範

區）「實現經濟社會和生態全面協調可持續發展」，對大灣區城市的深圳「五個率先」表達明確

支持，發展包括央行數字貨幣的「現代化經濟」，「民主法治」，「城市文明」、「人與自然」

及民生服務的教育、文化、醫療的「共同富裕」的社會關懷，清晰勾劃了未來宏亮藍圖。



＊女企才華．漫天彩霞＊



女性地位，不可同日而語。社企定位，才可持續發展。灣區儀容，星熒璀璨。「前海」（註

３）擴容，社區爛漫。作為深港合作的前海變身，擴地１０倍，繁華社區，拓多元新產業。往後

，再與同是大灣區的香港「北部都會區」合作發展（註４），深圳五個率先戰略展示未來灣區的

重大格局，影響整個地區發展。



被翻譯為多國語言的中國古代巨著《武經七書》，在治國安邦有「道者，令民與上同意也，

故可以與之死，可以與之生」。社區上絕大多數的全體基層民眾若能被悉心照顧，授之以漁，包

括物質生活和精神生活的妥善安排和處理、提供暢通向上流動通道、有能力者回饋社會再分配等

，這一切將促進和諧社會的眾志成城，把我們的地區建設得更美好。



願各位洞悉這機會的朋友，無分男女，憑著你們的優秀才能，掌握這個景星有道（註５）的

機遇：



蓬萊人暢泰，共富樂春陽。



景照星璀璨，麟遊舞鳳翔。



註：



（１）中華人民共和國中央人民政府，「習近平主持召開中央財經委員會第十次會議」

（２０２１年８月１７日）



（２）除了中國的中央外，各地方政府也會配合定出他們的十四五規劃。廣東的十四五規劃見廣

東省人民政府網頁



（３）前海，位於廣東省深圳市的東面，在香港的北面，在中國２０１０年計劃為「前海深港現

代服務業合作區」，當中的「深」指深圳、「港」指香港。在今年９月把其總面積由１４﹒９２

平方公里擴展至１２０﹒５６平方公里，相關方案見中華人民共和國中央人民政府的網頁



（４）「北部都會區」是香港政府在今年１０月６日的《施政報告》中提出，目標是融合深圳發

展，見香港政府網頁



（５）景星《文子﹒精誠》：有道之國。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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