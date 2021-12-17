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17/12/2021 08:50

匯控（００００５）斥３６５３萬元倫敦再回購約８０萬股

　　《經濟通通訊社１７日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（１６日）再通過向摩根士丹
利購入約
８０﹒２９萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３５１０至４﹒４８５５英鎊，總值約
３５１﹒１９萬英鎊（約３６５２﹒６萬港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
　　匯控已連續３８個交易日回購股份，合共約１﹒０９億股。（ｍｈ）
　

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