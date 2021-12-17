匯控（００００５）斥３６５３萬元倫敦再回購約８０萬股

《經濟通通訊社１７日專訊》匯控（００００５）公布，昨日（１６日）再通過向摩根士丹

利購入約

８０﹒２９萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３５１０至４﹒４８５５英鎊，總值約

３５１﹒１９萬英鎊（約３６５２﹒６萬港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

匯控已連續３８個交易日回購股份，合共約１﹒０９億股。（ｍｈ）



