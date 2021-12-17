【望子城財】順豐同城獲母企扶持，有望扭虧為盈

《經濟通通訊社記者戚朗軒１７日專訊》在港股氣氛淡靜之時，順豐控股

（深：００２３５２）分拆子公司順豐同城（０９６９９）來港上市。但一如近來大多新股，上

市後破發尋底。號稱內地最大的「獨立第三方即時配送公司」，又能否挑戰外賣配送龍頭美團

（０３６９０）？



＊近距離場景＊



順豐同城，故名思義是「同一城市內」的配送服務，順豐同城招股書內亦強調自己與母企順

豐的業務不同。順豐主營為跨城的配送，分揀至到達消費者手中需時兩至三日。而順豐同城集中

於同一城市內，貨品即時由騎手點對點配送，省略中間分流步驟，過程簡短，落單至完成只需一

至兩小時，與送外賣類似。

順豐同城主營四大業務：一、餐飲外賣，服務喜茶等外帶食肆；二、同城零售，主要即時配

送日常用品、食物及鮮花等，客戶包括天虹等網上日用品超市；三、近場電商，配送物品包括網

上購買的非日用品如數碼、服飾、珠寶等，小米亦是其客戶之一；四、近場服務，主要為企業及

消費者提供各種跑腿服務。

順豐同城招股書指，餐飲外賣已屬發展成熟場景，其餘同城零售、近場電商及近場服務是較

新的發展項目。順豐同城未有公布各項的訂單數字，只是以截至２０２１年５月底止五個月的訂

單，比去年同期比較，三個項目分別增長２７２﹒４％、１４３﹒１％及２２３﹒２％。總訂單

量就有公布數字，２０１９年度逾２﹒１１億張訂單，按年增約１﹒６４倍；２０２０年度近

７﹒６１億張，按年增逾２﹒６倍，增長強勁，料未來仍有很大增長空間。



＊強調獨特性＊



然而，配送行業同質性高，各間即時配送企業對消費者而言相差不多，故亦容易被取代。情

況大概可以用香港的外賣配送市場理解：香港由Ｆｏｏｄ Ｐａｎｄａ及Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ兩

大巨頭寡頭壟斷。截至今年５月，Ｆｏｏｄ Ｐａｎｄａ市佔率５１％，Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ則

是４４％，早前敗走的Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ當時只佔５％。Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ先登陸香港，但

其後Ｆｏｏｄ Ｐａｎｄａ以非常強勁的電視廣告搶攻市場，成功超越Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ成市

佔率第一，變相現時由落後的Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ開始廣告攻勢。由此可見，容易被替代的配送

行業要突圍而出必須強調獨特性，並讓顧客首先記得。

在美團、「餓了麼」相繼傳出予騎手待遇苛刻，而遭有關部門警告甚至懲罰後，順豐同城非

常重視騎手的發展。本周二（１４日）上市當日，順豐同城派出四位前線騎手負責敲鑼，以反映

公司對騎手的重視。順豐同城深明運送力就是配送企業最大的核心競爭力，故給予良好待遇予騎

手，加強騎手滿意度更能廣納人手。騎手數目由２０１８年的７﹒１萬人，增至２０２０年的

４５﹒９萬人。與此同時，員工成本亦是營業成本佔比最重的一環，２０１８至２０２０年度均

佔了９７％。



＊母企助力大＊



員工人數隨公司發展不斷上升，令營業成本亦持續增加。由２０１８年的１２﹒２５億人幣

，增加９１％至２０１９年的２４﹒４３億人幣，再增逾倍至２０２０年的５０﹒３２億人幣，

但整體與收入增長成正比。毛損率由２０１８年至２０２０年呈逐年下降之勢，分別為

２３﹒３％、１６％以及３﹒９％，截至２０２１年５月底止五個月更降至０﹒９％。招股書提

到其中一個原因為「最後一公里」配送服務的訂單量增加。

「最後一公里」（Ｔｈｅ Ｌａｓｔ Ｍｉｌｅ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ）並非真的最後一公里

才計算，而是指到達收件人手上前的最後一個物流過程。因為即將要面對客戶，送貨時間及服務

質素要求更高。而順豐同城所增加的「最後一公里」訂單量，大多都來自母企順豐。於２０１８

、２０１９及２０２０年度，順豐為順豐同城貢獻的收入分別佔總收入的２﹒９％、１３﹒１％

、３３﹒６％，於２０２０年更是順豐同城最大的客戶，而第二大的客戶只佔１０﹒６％，順豐

同城亦指未來順豐將會帶來更大的收入。由此可以估計，順豐眼見子企順豐同城業務表現落後，

便將自身的物流過程的最後一步分給順豐同城，以助其降低毛損。撇除順豐這個最大「客戶」後

，單計其餘客戶帶來的收入增長難以改善其毛損狀況。

順豐同城深明騎手的運送力對公司至關重要，所以即使成本高昂也不會減省。上文提到員工

成本佔營業成本９７％，但當中順豐同城已逐步將自行聘用的專職騎手轉為外包（即「外判」）

騎手，此舉能大幅下降聘用成本，亦能將福利、社保及公積金等開支轉嫁予外包公司。此外，順

豐同城亦積極開發程式，安排騎手能在一條路線運送更多訂單，提高運送效率。



＊有望虧轉盈＊



在內地即時配送市場競爭激烈下，同質性高的同城配送企業，將需要加大投入及營銷開支以

爭奪市場份額。過程間容易拖低企業的盈利能力，但順豐同城背靠母企順豐，比同行有多一份收

入支持發展，前景將更順利。

股價方面，順豐同城新上市未有明顯支持位與阻力位，但憑藉其毛損率的收窄趨勢，以及本

年度下半年電商行業銷售理想，毛損有望轉為毛利！

