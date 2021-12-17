【信義系】信光夥信玻組合資生產多晶硅，三大原因拆解急瀉之謎！

《經濟通通訊社記者梁凱菱１７日報道》港股今日焦點眾多，既要看緊英倫銀行意外加息後

，匯控（００００５）的股價表現；又要留意藥明生物（０２２６９）等醫療股未被美國制裁，

能否繼續反彈。不過，以股價變動率論，信義光能（００９６８）則更觸目。昨晚公布與信義玻

璃（００８６８）組合資公司生產多晶硅，惟今早開市後約２２分鐘，迅即擴大跌幅至近１３％

；信義玻璃與不見能獨善其身，日中曾挫近６％。進軍上游領域，產業鏈覆蓋不是更全面嗎？為

何不升反跌？



＊信義晶硅成立後，信義系覆蓋光伏上、中、下游業務＊



信義光能與信義玻璃公布，雙方同意成立合營公司－信義晶硅，從事多晶硅生產項目。公司

將於中國成立的附屬公司，在雲南省曲靖市麒麟區建設多晶硅生產廠房，估計年產能為６萬噸，

並可選擇分不同階段將估計年產能提升至２０萬噸，而白炭黑的估計年產能最多為１萬噸。目前

曲靖市政府已同意就土地使用權、廠房建設，以及相關行政許可等提供政策及行政支持，項目將

於頒發相關施工及生產許可後６０日內動工，料於兩年內完成建設。

根據協議，最高出資承擔總額為３３億元人民幣，信義光能與信義玻璃分別持股５２％及

４８％。信義光能目前主要從事生產及銷售太陽能玻璃產品，屬產業鏈的中游業務。截至中期業

績，太陽能玻璃銷售６５﹒９８億元人民幣，佔比８１﹒７％；至於信義光能的母公司－信義玻

璃，主要生產及銷售多種玻璃產品，包括浮法玻璃、汽車玻璃及建築玻璃等。當中以浮法玻璃收

入佔比最大，達７０﹒９％，中期收入９６﹒２９億元人民幣。同系亦有從事下游業務的信義能

源（０３８６８），主要經營太陽能發電場業務。



＊信義光能獲散戶買家掉頭掃貨＊



理論上，成立合資公司後，信義系可謂覆蓋上游、中游及下游的業務，實行光伏產業鏈全覆

蓋。垂直整合的協同效應，有望降低生產成本，理應利好發展前景。

不過，涉事兩股齊齊跑輸大市。信義光能低開近２％後顯著擴大跌幅，最多跌近１３％，低

見１３﹒１８元，較前跌浪低位１３﹒１４元高兩個價位；信義玻璃平開後走低，一度低見

１８﹒９元，跌幅近６％。信義能源則由升轉跌，最多滑４％。

以資金流向分析，則另有發現。散戶自１０時起反手淨主動買入信義光能，帶動股份的整體

資金流向，由最多淨主動賣出３９７７萬元，轉為中午收市時的淨主動買入９６９５萬元，佔成

交金額近１２％，並為現貨主板市場內，資金淨主動買入第６多的股份。單計散戶，淨主動買入

１﹒５０億元，惟普通大戶及特大戶則未停止淨主動賣出信義光能，半日分別淨質貨４３７９萬

元及７７５萬元；主動買沽比率分別報２９：７１及０：１００。

其餘兩股則未有買家入市掃貨，截至中午收市，分別錄得資金淨主動賣出１２１２萬元及

３８３萬元，佔成交金額７％％及２７％，規模不容看輕。

雖然信義光能的部分大戶沽盤，獲散戶買家承接，但大戶沽家不斷壓價掛賣，散戶買家沒有

能力掃清大戶的沽盤，以致股價仍要受壓。重點是，何以大戶對是次交易「投下反對票」？



＊信義晶硅成立時機有誤？三大原因拆解為何市場不買帳！＊



上周剛完結的中央經濟工作會議中提出，可再生能源及原料用能不納入能源消費總量控制，

意味新增的硅料產能不再受到能耗指標的限制，有利釋效硅料產能，即供應將增加、硅料亦有減

價的可能性。事實上，上周公布的多晶硅價格，多個等級均跌逾３％，為８月中旬以來首次。由

此可見，內地目前的硅料情況，已由供過於求，開始轉為供求平衡，明年在政策之下，或進一步

轉為求過於供。信義系現時成立生產多晶硅的公司，時機會否有誤？

至於ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城，則較看重早前傳出的政治

事件。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，不

排除事件令市場仍對信義系的股份有戒心，而有關負面影響尚屬未知之數，未知會否有刑罰，未

來發展或遇制肘。

再者，信義光能的預期市盈率達２３﹒７２４倍，屬新能源行業的偏高水平，建議持貨者看

緊前跌浪低位１３﹒１４元。若收市前有勢跌穿，或考慮減持或離場。

