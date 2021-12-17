《盤後部署》牛證重貨區增，料恒指下周初穿兩萬三「殺牛」機會大

《經濟通通訊社１７日專訊》歐美主要央行陸續聚焦通脹問題，美股周四下跌，其中納指大

跌３８５點。港股同樣下跌，低開８５點後跌幅一度擴大至最多３００點。信義光能

（００９６８）與信義玻璃（００８６８）公布，雙方同意成立合營公司「信義晶硅」，從事多

晶硅生產項目，惟股價分別跌９﹒３８％及５﹒９７％，是全日表現最差兩隻藍籌。ＡＴＭ三大

藍籌全線走軟，為恒指帶來近２００點跌幅。體品股捱沽，李寧（０２３３１）及安踏

（０２０２０）分別跌５﹒６８％及３﹒７８％。英倫銀行宣布加息０﹒１５厘，本地銀行股逆

市造好，匯控（００００５）升２﹒７７％，報４６﹒４元；渣打（０２８８８）及中銀香港

（０２３８８）都分別升２﹒２８％及０﹒６１％。

恒指收報２３１９２，跌２８２點或跌１﹒２０％，主板成交１６２６﹒１２億元。國企指

數報８２１８，跌１３１點或跌１﹒５８％。恒生科技指數報５６８０，跌１４１點或跌

２﹒４３％。

Ａ股回軟，上證綜合指數報３６３２，跌４２點或跌１﹒１６％，成交４９１９﹒５３億元

人民幣。深證成份指數報１４８６７，跌２４５點或跌１﹒６２％，成交３０２６﹒６８億元人

民幣。



＊兩萬三以下牛證增加，提高殺牛誘因＊



今個星期市場關注美聯儲議息結果，最終一如預期維持利率在０％至０﹒２５％，來年可能

加息３次，惟港股近兩日走勢依然疲弱。事實上，根據經濟通ＨＶ２報價系統，上日（１６日）

牛證重貨區在２３０００至２３０９９點，惟相對期貨張數增加５２６張，此水平以上的牛證相

關對沖股數顯著增加。另一邊廂，２４６００至２４６９９點仍為熊證重貨區，但相對期貨張數

進一步縮減１６８張，此水平以上的熊證相關對沖股數甚少。以目前恒指２３１９２點來看，「

殺牛」機會不低，距離上一個低位２３１５５亦非常接近，恒指下周初不排除跌穿兩萬三。

板塊方面，科技股繼續弱勢，阿里巴巴近５日平均大戶主動買入比率更低於一半，而上日

ＡＴＭ三隻股票的牛證街貨比例水平仍高，分別為８７％、８６﹒６％及６９﹒４％，反映不少

散戶好友仍未死心，仍有遭「殺牛」的憂慮，加上受中美角力及監管政策等外來因素影響，短期

內科技股不宜重注，內需股、公用股等防守性較強的股票會是較合適的選擇。（ｅｒ）

