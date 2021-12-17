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17/12/2021 09:22

【外圍經濟】拜登簽署提高債務上限法案，供聯邦政府營運多１年

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統拜登於當地時間周四，正式簽署將債務上限提高
２﹒５萬億美元的法案，讓聯邦政府可營運至２０２３年初。聯邦政府負債亦將由現時的
２８﹒９萬億美元，升至３１﹒４萬億美元。
　　不過，民主黨仍未就拜登提出的２萬億美元經濟方案達成共識。參議院民主黨領袖舒默周四
決定將有關議程的審議時間推遲到明年。（ｊｆ）

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