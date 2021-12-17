【外圍經濟】歐美央行調低新冠影響，著重控制通脹

《經濟通通訊社１７日專訊》英國成為自新冠疫情爆發以來首先加息的Ｇ７成員國，分析指

英倫銀行由０﹒１厘加息至０﹒２５厘，令市場和經濟學家感到意外，並相信明年會有更猛烈的

加息。歐美主要央行紛紛轉向鷹派，顯示他們亦不再視新冠疫情下刺激經濟為首要目標，而將重

點轉為控制通脹。

據外電報道，市場人士料英倫銀行明年２月會再加息２５個基點至０﹒５％，原因是央行已

站在了抗擊通脹這邊，而不是擔心Ｏｍｉｃｒｏｎ變種。

過去兩年在疫情籠罩下，各國央行皆致力於透過寬鬆的貨幣政策為經濟注射強心針，而在本

周由美國聯儲局至英倫銀行、歐洲央行等一系列央行會議，均在不同程度上增加了對通脹的關注

。

分析指，現時西方國家的評估是，新冠疫情不會消失，但對經濟的影響會逐漸減弱。而對經

濟的影響亦由初期封城打擊消費，變成現時供應短缺。

美國聯儲局周三公布貨幣政策決定後，美國５年期國債孳息率連升２日至１﹒３０％，但於

周四英國加息消息傳出後下跌近８個基點，跌破１﹒１７％。另據加拿大國家銀行分析師指出，

預計加國明年３月開始加息，全年加息５次。（ｊｆ）

