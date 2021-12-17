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17/12/2021 13:40

【國際要聞】大阪商廈疑遭縱火，２７人送院無呼吸當中至少９死

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日本大阪市一座８層高商業大廈，今晨１０時許疑遭縱火，
２７人被救出送院時已無呼吸，送院後至少已有９人證實死亡，料死亡人數仍會上升。
　　肇事地點為ＪＲ大阪站附近，位於商廈４樓的一間精神科及內科診所。商廈內還有英文補習
社和髮廊等。大阪府警方正調查案件經過，有目擊者指案發時現場有１名年約６０歲男子手持紙
袋，袋中流出液體後就起火。警方正追查其下落，不排除是在死傷者之列。（ｊｆ）

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