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17/12/2021 18:12

《台股攻略－黃振宇》傳統產業股撐市，台股站上１７８００點

　　《台股攻略》美股下挫，台股今日（１７日）走勢震盪，電子板塊較弱，鋼鐵、塑膠及橡膠
等傳統產業股撐市，加上台積電收市前獲資金追捧倒升，大市終收１７８１３點，升２７點，成
交金額為３４５０億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入５７﹒１４億元。
　　美國外資看好手機產業將在明年復甦，料大立光將受惠鏡頭升級，並將其評級由中立調高至
增持，消息刺激大立光股價漲停，收２２３５元，創近兩個新高；矽力─ＫＹ升３％，收
４６８５元；台積電升０﹒３％，收６０７元；鴻海無起跌，聯電、日月光投控、欣興及廣達則
跌超過１％。傳統產業股撐市，鋼鐵的東和鋼鐵升７﹒２％，中鴻升５﹒８％，世紀鋼升近５％
，中鋼、中鋼構、燁輝、允強、盛餘、彰源、新光鋼、千興、新鋼、春雨、豐興、燁興及官田鋼
均升超過２％。塑膠股的南亞及恆大均升近２％，台塑、聯成、國喬及亞聚均升１％，橡膠的台
橡升３﹒７％，正新、申豐及建大均升超過１％。
　　現時疫情反覆，大市仍存不明朗因素，短期宜選股不選市。另外，晶片供應緊張，以及中國
晶片大廠的中芯國際可能面臨美國更嚴厲的管制，投資者於短期內可關注受惠市場需求增加的半
導體板塊。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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