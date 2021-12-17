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即市新聞

17/12/2021 10:08

《窩輪豪情－梁業豪》開始短線小注造好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、能
源業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯
控（００００５）、農夫山泉（０９６３３）與百威亞太（０１８７６），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選安踏體育（０２０２０）、信義光能（００９６８）與京東集團（０９６１８）。
　　昨早（１６日）港股於低位的即市反彈力度很強，恒指不但沒有跌抵恒指牛證重貨區
２３０００－２３０９９，還成功倒升收場，證明好友大戶的守關能力很強。最重要的，為日線
圖上，ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＯＢＶ均呈背馳，我們有理由相信（Ｃ）－２浪大型反彈已在運行中或
正在醞釀中。對短線投機者而言，本欄認為可開始小注候低持有指數牛證圖利，但早期應伺機走
位。理論上，昨早淡友大戶是有機會大舉反攻向２３０００關口的，以「快刀斬亂麻」的方式，
速戰速決，只求恒指解及２３０００；其後市況，已經與成功殺倉的他們無關。但此現象並沒有
出現，究竟是對手的防禦力很強，還是自己的實力不足？依筆者看，是兩者的混合。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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