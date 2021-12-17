【虛幣世界】市場消化加息消息，加密貨幣市場普跌

《經濟通通訊社記者李皆穎１７日報道》市場正消化聯儲局暗示明年加息的消息，加密貨幣

價格普遍低走，其中比特幣再次跌穿四萬八美元關口，而美股亦急挫，其中納指跌近四百點收市

。ＯＡＮＤＡ美國高級市場分析師愛德華．莫亞（Ｅｄｗａｒｄ Ｍｏｙａ） 表示，隨著投資

者重新分配一些利潤更高的風險賭注，比特幣遭受大幅拋售，而目前加貨幣正在經歷大量重新定

位，這導致了一些不必要的拋售壓力，但中長期前景仍然穩固。

目前分析師預計比特幣在四萬六美元有一定支持，並接近２００天線的水平，如果市場對超

賣信號有反應的話，短線有機會反彈至五萬五美元水平，不過目前相對強弱指數（ＲＳＩ）仍處

於超賣區，買盤一直疲弱，情況可能要過了十二月之後才會有改善。

虛擬貨幣價格目前於亞洲時段靠穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報４７７１４﹒５６元（

美元．下同），升０﹒１７％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３９６３﹒６５元，升

０﹒１２％；艾達幣報１﹒２４元，升０﹒４０％；瑞波幣報０﹒８０元，升０﹒１３％。



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