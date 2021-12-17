《談國論企－黎偉成》原煤進口倍增油氣電穩產

《談國論企》中國國規模以上的原煤、石油、天然氣和電力企業，於２０２１年１１月份全

面增產

，特別是原煤產量穩快增長，進口更位增，以確保發電和工業生產等有足夠的能源支持。國務院

總理李克強指出要從實際出發糾正有的地方「一刀切」限電限產，或運動式「減碳」的政策性要

求，速見預期成效，有利於國民經濟穩中有進發展。尤其是提升電網智能化水平，更使電煤等能

源供求關係相對平衡。節能減排需時由舊轉新。



＊政府迅採措施化解限電等象取得佳效＊



來自中國國家統計局所發布的《２０２１年１１月份能源生產情況》的資料，顯示規模以上

能源工業企業的生產，持續明顯改善，特別是眾所關注的（一）原煤行業，產量與進口有不同程

度的回升

，其中（１）進口煤炭於１１月份達３５０５萬噸，同比飆升１﹒９８倍，環比亦升３０﹒１％

，連同１０月份輸入２６９４萬噸升９６﹒２％、９月份３２８８萬噸升７６％、８月份

２８０５萬噸升３５﹒８％，成６連之升，更是逐月擴大升幅，遂使１－１１月份累計進口

２﹒９億噸同比增長１０﹒６％，比１－１０月份僅升１﹒９％和１－９月份尚減３﹒６％，情

況大有改進。

需要高度注意的，是（２）煤價大升，中國反告強化進口力度，此為填補產量減少的缺口的

最快做法，亦可在一定程度減低突再大量產煤所造成的污染：秦皇港５５００大卡煤炭每噸價格

１１月２６日為９８６元，比１０月２９日１２０２元即使減少２１６元或１７﹒９％，惟相對

於２０２０年１１月２７日的５８６元同比飆升６８﹒２５％，使進口壓力不輕。

（３）產量於１１月份達３﹒７萬噸，同比增長４﹒６％，較１０月份３﹒６億噸的４％升

幅，高０﹒６個百分點，使１－１１月份累計３６﹒７億噸同比增４﹒２％，比２０２０年１１

月份及１－１１月份分別增長的１﹒５％與０﹒４％要高得多。

即使（二）電力行業產量於１１月份未因原煤增供而明顯增產，但各地的電力供應對經濟會

產生穩定發展之效：發電量於２０２１年１１月份達６５４０億千瓦時，同比僅增０﹒２％，較

１０月份６３９３億千瓦時所增３％低０﹒２８個百分點，惟１－１１月份累計７﹒３８萬億千

瓦時的升幅達９﹒２％，已屬相當不錯，其中風力增２７﹒７％，核電升４﹒１％，太陽能增

２２﹒７％，而火力發電減２﹒５％、水電減１﹒９％。潔淨能源產明顯增產，佳象也。

再看（三）屬潔淨能源的天然氣，進口天然氣於２０２１年１１月份達１０７３萬噸同比增

長１１﹒８％，使１－１１月份達１﹒０９７億噸，同比增長２１﹒８％；和產量１７７億立方

米同比增長４﹒４％而高於上月３﹒９個百分點，使１－１１月份累計１﹒０９億立方米同比增

２１﹒８％。

天然氣的生產與進口保持較快的增長速度，當然與市場需求持續增加有關，而國家最近多年

政策是相當積極鼓勵潔淨新能源，故天然氣是能源開發和耗用的重點，產量速增，顯政策取得預

期良性成效。



＊潔淨能源天然氣進口大增而原油亦增產＊



至於（四）原油，保持穩增之態：（Ｉ）生產於２０２１年１１月份達１６３萬噸，同比增

２﹒７％，使１－１１月份累計達１﹒８２４８億噸同比增長２﹒５％，比２０２０年前１１個

月的增長１﹒６％要高０﹒９個百分點，屬良性啟示。

反而（ＩＩ）進口原油有明顯縮減，於２０２１年１１月份達４１７９萬噸同比減少

７﹒９％，而１－１１月份達４﹒６６８４億噸減７﹒３％。此因（ＩＩＩ）油價在過去幾個月

有所反彈，中國增加油產減進口是明智的做法

：布蘭特原油現貨離岸價格於２０２１年１１月２９日每桶７３﹒３美元，即使環比減較

１１﹒７％，相對於２０２０年同期之４６﹒８４美元同比上升５６﹒６２％。

和（ＩＶ）加工原油，於２０２１年１１月份達５９６４萬噸同比增加２﹒２％，使１－

１１月份累計６﹒４４７９億噸同比增幅４﹒９％。

由是可見，政府就限電等突發性負面現象，迅作處理，能夠及時化解能源供應不足的危機，

製造工業、服務業和民生逐步回復應有常態，該受李克強於１０月９日召開國家能源委員會會議

要部署能源改革發展工作，和提出多項意見所拉動。可續俏看經濟前景也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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