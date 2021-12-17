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17/12/2021 10:00

【重拳監管】人民網評「小鵬汽車採集人臉數據被罰」，該！

　　《經濟通通訊社１７日專訊》官媒《人民網》發表題為《人民來論：「小鵬汽車採集人臉數
據被罰」，該！》的文章指，小鵬汽車６個月共計採集上傳人臉照片４３﹒１６萬張，這可不是
簡單的數字，而是涉及數十萬名消費者的合法權益。消費者有隨便逛逛、貨比三家的權利。即便
到了店家的地盤，也不意味著「讓渡」了個人的肖像權和隱私權。「臉不能隨便刷」已是法律層
面的約束。汽車經銷商收集消費者人臉信息，不符合合法性、正當性、必要性三原則，更與「維
護公共安全所必須」不沾邊，屬違法行徑。
　　事發後，小鵬汽車已拆除有關門店內的人臉識別攝像設備，上傳的人臉照片已經由第三方公
司刪除。由於小鵬汽車無違法所得，且「主動消除或者減輕違法行為危害後果」，按照相關法規
，小鵬汽車被給予從輕處罰，被罰款１０萬元人民幣。
　　文章指，被罰款１０萬元人民幣，數額不算大，但絕對應給小鵬汽車敲響警鐘。小鵬汽車表
示：對該事件引起用戶的擔心深表歉意。光有道歉是不夠的，能否真正尊重消費者的合法權益、
為消費者提供更好的服務才是關鍵。更重要的是，「未來出行探索者」必須在法律的軌道內行駛
，才可能有未來。（ｅｗ）

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