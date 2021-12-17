【聚焦數據】統計局覆核去年ＧＤＰ，同比增長調降至２﹒２％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，對２０２０年ＧＤＰ數

據進行了最終核實，２０２０年ＧＤＰ現價總量為１０１３５６７億元人民幣，比初步核算數減

少了２４１９億元；按不變價格計算，比上年增長２﹒２％，比初步核算數的２﹒３％，下降

０﹒１個百分點。

