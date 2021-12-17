【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒３億人幣，買騰訊沽信達

《經濟通通訊社１７日專訊》恒指低開１１點，報２３４６３點。最高跌１１點報

２３４６３點，最低跌３１６點報２３１５８點。恒指收報２３１９２點，跌２８２點或

１﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入５５﹒３億元人民幣，增加４﹒９％。騰訊控股

（００７００）、中國電力（０２３８０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最多的依次是信

達生物（０１８０１）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）。

主板成交１６２６﹒１２億元增加１７﹒７％。其中港股通成交３２０﹒１億元，佔總成交

１９﹒７％。



＊藥明信達仍難免跌＊



美國商務部１６日公布，為應對中國開發和部署生物技術等對美國國家安全和外交政策構成

的持續威脅，把多家企業及機構列入「實體清單」（ｅｎｔｉｔｙ ｌｉｓｔ），當中涉及３４

家中國企業及機構。

涉事實體包括中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院及旗下１１家研究所、上海愛信諾

航芯電子科技，海康威視（深：００２４１５）子企海康微影，火炬電子（滬：６０３６７８）

、景嘉微（深：３００４７４）和航天晨光（滬：６００５０１）等多家Ａ股上市公司，惟未見

藥明生物及同系公司等港股在列。

騰訊控股跌３﹒２３％報４３８元，北水淨買入１６﹒９億元。中國電力跌０﹒５９％報

５﹒０３元，北水淨買入２﹒７億元。小米集團升０﹒５５％報１８﹒２２元，北水淨買入

２﹒３億元。信達生物跌７﹒７８％報５３﹒９５元，北水淨賣出２﹒４億元。藥明生物升

１﹒２５％報８９﹒１５元，北水淨賣出２﹒２億元。舜宇光學科技升０﹒０８％報２４３﹒６

元，北水淨賣出１﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １６﹒９１

中國電力 （０２３８０） ２﹒６８

小米集團 （０１８１０） ２﹒３５

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２１

快手 （０１０２４） １﹒８６

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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信達生物 （０１８０１） －２﹒４４

藥明生物 （０２２６９） －２﹒１６

舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒９１

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒３６

建設銀行 （００９３９） －１﹒０７

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