《美元走勢－羅明立》英鎊升破２０天線，高見１﹒３３７４

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６５ １１３﹒８６ １１３﹒４４

歐元╱美元 １﹒１３０５ １﹒１３１２ １﹒１２８１

英鎊╱美元 １﹒３３２２ １﹒３３４９ １﹒３３１７

美元╱瑞郎 ０﹒９１９３ ０﹒９１９７ ０﹒９１８０

美元╱港元 ７﹒８０２１ ７﹒８０４１ ７﹒７９９９

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《美元走勢》星期四（１６日）英倫銀行公布１２月會議結果，意外地加息１５個基點至

０﹒２５％，但維持購買資產規模不變。央行表示，有可能會維持「溫和收緊」的貨幣政策。而

歐洲央行則維持貨幣政策不變，但就表示會減慢明年首季緊急抗疫買債計劃的速度，央行預期明

年不大可能加息。

美匯指數繼續調整，跌回９５﹒８５附近，短線可能要下試９５﹒５０。英倫銀行意外加息

，刺激英鎊升破２０天線，高見１﹒３３７４。短線技術走勢有改善，先看１﹒３４的阻力，初

步支持在１﹒３２８０╱１﹒３３００。疫情若緩和，不排除英倫銀行明年初會繼續上調利率。

歐元同樣反彈上２０天平均線，由於央行貨幣政策仍然相對寬松，歐元進一步上升的阻力會較大

，關注１﹒１４的表現。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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