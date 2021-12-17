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17/12/2021 16:07

《美元走勢－羅明立》英鎊升破２０天線，高見１﹒３３７４

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒６５　１１３﹒８６　１１３﹒４４
　　歐元╱美元　１﹒１３０５　１﹒１３１２　１﹒１２８１
　　英鎊╱美元　１﹒３３２２　１﹒３３４９　１﹒３３１７
　　美元╱瑞郎　０﹒９１９３　０﹒９１９７　０﹒９１８０
　　美元╱港元　７﹒８０２１　７﹒８０４１　７﹒７９９９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》星期四（１６日）英倫銀行公布１２月會議結果，意外地加息１５個基點至
０﹒２５％，但維持購買資產規模不變。央行表示，有可能會維持「溫和收緊」的貨幣政策。而
歐洲央行則維持貨幣政策不變，但就表示會減慢明年首季緊急抗疫買債計劃的速度，央行預期明
年不大可能加息。
　　美匯指數繼續調整，跌回９５﹒８５附近，短線可能要下試９５﹒５０。英倫銀行意外加息
，刺激英鎊升破２０天線，高見１﹒３３７４。短線技術走勢有改善，先看１﹒３４的阻力，初
步支持在１﹒３２８０╱１﹒３３００。疫情若緩和，不排除英倫銀行明年初會繼續上調利率。
歐元同樣反彈上２０天平均線，由於央行貨幣政策仍然相對寬松，歐元進一步上升的阻力會較大
，關注１﹒１４的表現。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３５０　１﹒１２５０　１﹒１４００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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