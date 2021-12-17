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17/12/2021 11:19

華置私有化今表決，小股東指私有化作價太低，投資恒大是錯誤


　　《經濟通通訊社１７日專訊》華人置業（００１２７）今早召開計劃會議及股東特別大會就
私有化議案表決，多位到場的股東均表示反對私有化，指私有化作價太低，又指華置投資中國恒
大（０３３３３）是錯誤，華置前主席兼大股東劉鑾雄一度現身會場，惟未有回應提問後離開。
而人稱「Ｋｅｎ　Ｓｉｒ」、中小型業主會創辦人呂宇健等人曾揚言要投反對票，但現場未見呂
宇健本人出席。

＊小股東：私有化作價太低，華置投資恒大是一個錯誤＊

　　小股東區先生在會前向傳媒表明，將投反對票。他指出，自己在３０至４０年前買入華置股
票，當時作價２﹒４元，而現時私有化的作價太低。他又認為華置投資恒大是一個錯誤。
　　另一小股東蔡先生表示，當時以１３元買入華置股票，計劃購買股票作收息用途，但現時作
價４元，形容大股東「搵笨」。
　　
＊即使私有化失敗，料華置股價仍可企穩３﹒５元＊

　　另外，一名小股東會後表明已投反對票。他指出，１９８４年買入華置股票，當時作價２元
多，他形容「今次私有化孤寒啲，出價低啲」。他不認為如是次私有化不通過會令公司股價下跌
，因為其資產淨值是十數元，料股價可維持於約３﹒５元。他又指，「劉生大方啲，劉太孤寒啲
」，相信今次私有化是劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻決定，不過即使今次私有化失敗，他仍然會持
有華置，以等待更高作價。
　　同樣不願透露姓名的小股東亦表明已投下反對票，他表示，當時購入的股價約十幾蚊，已買
入６至７年。他認為，今次作價太低，且現時是管理層的疏忽而造成虧損。他指出席的股東會很
多都是長期持有華置股票的股東，這樣對待小股東是不合理。
　　華人置業集團財務總監林光蔚表示，現時正等候點票結果，多謝每一位參與表決的股東，無
論私有化結果如何，管理層都會努力為集團股東服務。
　　華人置業早前獲「大劉」劉鑾雄太太「甘比」陳凱韻提私有化，每股作價４元，涉資約
１９﹒０８億元。（ｓｌ）

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