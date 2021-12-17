匯控（５）因反洗錢缺失遭英國罰款６３９５萬英鎊

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》報道，英國金融行為監管局（ＦＣＡ）公布，匯控

（００００５）因反洗錢流程缺失，已遭ＦＣＡ處以６３９５萬英鎊罰款。

ＦＣＡ表示，從２０１０年３月底至２０１８年３月底的八年期間，在匯豐交易監督系統的

三個關鍵環節發現嚴重缺失。（ｂｉ）

