《新股上市》傳商湯下周一重啟招股，獲３９億港元基石投資

《經濟通通訊社１７日專訊》商湯集團（０００２０）上周遭受美國財政部列入黑名單而暫
緩在港上市。外電引述知情人士指，該公司最快在下周一（２０日）重啟招股，在ＩＰＯ舉行前
已獲得約５億美元（約３９億港元）的基石投資。
知情人士表示，有９位投資者參與了此次融資，其中中國誠通發起設立的混合所有制改革基
金認購了２億美元，仍是金額最高的一位投資者。（ｃｗ）
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