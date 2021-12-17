【新冠肺炎】本港新增７宗輸入個案，包括２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案

《經濟通通訊社１７日專訊》衞生署衞生防護中心公布，今日新增７宗確診個案，全部均為

輸入個案，至今本港個案累計１２５１４宗（包括１２５１３宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案中，六宗涉及變異病毒株的感染，其餘一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及

五男兩女，年齡介乎２至４１歲，全部由Ａ組指明地區（高風險）抵港。四人於抵港時在香港國

際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，一人於指定檢疫酒店檢疫期間確診。

個案１２５１９是早前輸入個案（個案１２５０２）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。



＊新增２宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，患者為同航班貨機機組人員＊



上述個案中，１２５１７涉及一名４１歲男病人，為貨機機組人員。他於１２月１５日從肯

尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印度及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ＡＣＰ５０２抵港，抵港

時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。他於４月１４日及７月１６日在肯尼亞

接種兩劑２０１９冠狀病毒病疫苗（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ）。他沒有病徵，入院後於１２月

１５日進行的檢測Ｃｔ值大於３０，對抗體呈陽性反應。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的

全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。病人提供的資料

顯示他曾於去年７月於肯尼亞確診感染２０１９冠狀病毒病。檢視個案的流行病學資料和化驗結

果後，中心認為該個案與另一次感染２０１９冠狀病毒病吻合。

此外，中心匯報昨日公布一宗輸入個案１２５１２的調查進展，涉及一名２７歲男病人，為

貨機機組人員。他是１２５１７的同事，他們於１２月１５日從肯尼亞、阿拉伯聯合酋長國、印

度、烏克蘭及烏干達經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班ＡＣＰ５０２一同抵港，抵港時在臨時樣本採

集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。他於９月１日及３０日在肯尼亞接種兩劑莫德納。他在

１２月１５日出現病徵，入院後於１２月１５日進行的檢測Ｃｔ值大於３０，對抗體呈陽性反應

。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變異

病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。

香港至今共錄得十一宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案。（ｂｉ）

