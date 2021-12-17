【大國博弈】據報美國仍未決定是否進一步限制向中芯國際出售技術

《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透社》引述了解周四會議情況的人士報道，美國拜登政
府尚未決定是否擴大對中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）的美國技術禁售範圍，但
提出了與盟友討論進一步限制向該公司出售設備的可能性。
報道指，與會官員討論了收緊對中芯國際和其他中國晶片製造商的出口規定的提議。
之前已有報道指，拜登政府正考慮對中芯國際施加更嚴厲的制裁。（ｃｌ）
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