【夜期時段】即月期指報２３０９０點，跌５１點，低水１０３點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３１４０點，跌１點，低水５３

點，最新報２３０９０點，跌５１點，低水１０３點，合約成交１７５８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８２０４點，跌８點，低水１４點，最新報８１８５點，跌

２７點，低水３３點，合約成交９４０張。

