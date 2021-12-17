【夜期時段】即月期指報２３０９０點，跌５１點，低水１０３點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３１４０點，跌１點，低水５３
點，最新報２３０９０點，跌５１點，低水１０３點，合約成交１７５８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８２０４點，跌８點，低水１４點，最新報８１８５點，跌
２７點，低水３３點，合約成交９４０張。
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